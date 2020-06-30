План экономического развития СНГ реализуют с учетом COVID-19

ТАШКЕНТ, 30 июн - РИА Новости. Подготовка плана реализации экономического сотрудничества с учетом пандемии коронавируса Подготовка плана реализации экономического сотрудничества с учетом пандемии коронавируса COVID-19 была рассмотрена во вторник на заседании Экономического совета СНГ в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба министерства экономического развития и сокращения бедности Узбекистана

Узбекистан с 1 января председательствует в СНГ. По данным пресс-службы министерства, 30 июня в формате видеоконференции состоялось 86-е заседание Экономического совета СНГ.

"Были рассмотрены вопросы о необходимости подготовки плана мероприятий по реализации первого этапа (2021-2025 годы) Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года с учетом пандемии COVID-19", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства по итогам заседания.

По данным пресс-службы, Экономический совет также одобрил и внес на рассмотрение Совета глав правительств СНГ план мероприятий по реализации стратегии обеспечения транспортной безопасности на территории Содружества при осуществлении перевозок в международном сообщении на 2020−2025 годы.

На заседании также был утвержден план мероприятий по реализации концепции сотрудничества стран Содружества в области противодействия онкологическим заболеваниям на 2020–2024 годы и решение о финансовом обеспечении деятельности органов Содружества в 2020 году.

По данным пресс-службы, 87-е заседание Экономического совета СНГ состоится 11 сентября в Ташкенте

В конце мая в формате видеосвязи состоялось заседание Совета глав правительств государств-участников СНГ. На встрече, в частности, была утверждена Стратегия экономического развития СНГ на период до 2030 года. В документе отражены согласованные подходы стран Содружества в отношении целей, основных задач, направлений сотрудничества и механизмов межгосударственного взаимодействия в экономической сфере.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 499 тысяч человек скончались.