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План экономического развития СНГ реализуют с учетом COVID-19
Подготовка плана реализации экономического сотрудничества с учетом пандемии коронавируса COVID-19 была рассмотрена во вторник на заседании Экономического совета РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:37
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, содружество , воз, снг, ташкент, узбекистан, в мире

План экономического развития СНГ реализуют с учетом COVID-19

15:34 30.06.2020 (обновлено: 15:37 30.06.2020)
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© Фото : МПА СНГФлаги государств СНГ
Флаги государств СНГ
© Фото : МПА СНГ
Флаги государств СНГ . Архивное фото
ТАШКЕНТ, 30 июн - РИА Новости. Подготовка плана реализации экономического сотрудничества с учетом пандемии коронавируса COVID-19 была рассмотрена во вторник на заседании Экономического совета СНГ в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба министерства экономического развития и сокращения бедности Узбекистана.
Узбекистан с 1 января председательствует в СНГ. По данным пресс-службы министерства, 30 июня в формате видеоконференции состоялось 86-е заседание Экономического совета СНГ.
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"Были рассмотрены вопросы о необходимости подготовки плана мероприятий по реализации первого этапа (2021-2025 годы) Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года с учетом пандемии COVID-19", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства по итогам заседания.
По данным пресс-службы, Экономический совет также одобрил и внес на рассмотрение Совета глав правительств СНГ план мероприятий по реализации стратегии обеспечения транспортной безопасности на территории Содружества при осуществлении перевозок в международном сообщении на 2020−2025 годы.
На заседании также был утвержден план мероприятий по реализации концепции сотрудничества стран Содружества в области противодействия онкологическим заболеваниям на 2020–2024 годы и решение о финансовом обеспечении деятельности органов Содружества в 2020 году.
По данным пресс-службы, 87-е заседание Экономического совета СНГ состоится 11 сентября в Ташкенте.
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В конце мая в формате видеосвязи состоялось заседание Совета глав правительств государств-участников СНГ. На встрече, в частности, была утверждена Стратегия экономического развития СНГ на период до 2030 года. В документе отражены согласованные подходы стран Содружества в отношении целей, основных задач, направлений сотрудничества и механизмов межгосударственного взаимодействия в экономической сфере.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 499 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыСодружествоВОЗСНГТашкентУзбекистанВ мире
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