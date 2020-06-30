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В Албании число жертв коронавируса превысило 60
Число умерших пациентов с COVID-19 в Албании с начала пандемии превысило 60 человек, число зараженных превзошло 2,5 тысяч человек, сообщило министерство... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:32
2020-06-30T15:32
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, северная македония, сербия, белград (город), в мире