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Распространение нового коронавируса
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В Албании число жертв коронавируса превысило 60
Число умерших пациентов с COVID-19 в Албании с начала пандемии превысило 60 человек, число зараженных превзошло 2,5 тысяч человек, сообщило министерство... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:32
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, северная македония, сербия, белград (город), в мире

В Албании число жертв коронавируса превысило 60

15:32 30.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
БЕЛГРАД, 30 июн – РИА Новости. Число умерших пациентов с COVID-19 в Албании с начала пандемии превысило 60 человек, число зараженных превзошло 2,5 тысяч человек, сообщило министерство здравоохранения страны.
"За последние 24 часа выявлено 69 больных коронавирусом, общее число с начала пандемии составило 2 535 человек. За сутки скончались три пациента, всего 62 умерших", - заявил минздрав.
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В Албании, Северной Македонии и на юго-западе Сербии рост заболеваемости коронавирусом начался после нарушений ограничений на собрания граждан в праздник Ураза-Байрам 23 мая, а также из-за свадеб и других традиционных торжеств.
Во всех странах Западных Балкан в последние недели зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Как рассказали РИА Новости в представительстве ВОЗ в Белграде, причиной является ослабление мер властями и несоблюдение их гражданами.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСеверная МакедонияСербияБелград (город)В мире
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