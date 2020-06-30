Президент Абхазии Бжания проголосовал по поправкам в Конституцию России

""Это мероприятие значимое. Я абсолютно уверен в том, что эти изменения направлены на усиление государственности, на развитие государственных институтов, что в конечном итоге благоприятным образом повлияет на жизнь и качество жизни граждан Российской Федерации", - заявил Бжания во время голосования.