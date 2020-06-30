Президент Абхазии Бжания проголосовал по поправкам в Конституцию России

СУХУМ, 30 июн - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию России в посольстве РФ в Сухуме, вместе с ним также проголосовал вице-президент республики Бадра Гунба, передает корреспондент РИА Новости.
Основной день голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в Абхазии состоится 1 июля в помещении консульского отдела посольства России в Сухуме.
""Это мероприятие значимое. Я абсолютно уверен в том, что эти изменения направлены на усиление государственности, на развитие государственных институтов, что в конечном итоге благоприятным образом повлияет на жизнь и качество жизни граждан Российской Федерации", - заявил Бжания во время голосования.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Досрочно можно проголосовать на своем участке с 25 по 30 июня.