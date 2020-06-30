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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Президент Абхазии Бжания проголосовал по поправкам в Конституцию России
Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию России в посольстве РФ в Сухуме, вместе с ним также проголосовал... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:28
голосование по поправкам в конституцию
россия
аслан бжания
владимир путин
абхазия
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353
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россия, аслан бжания, владимир путин, абхазия, в мире

Президент Абхазии Бжания проголосовал по поправкам в Конституцию России

15:33 30.06.2020 (обновлено: 17:28 30.06.2020)
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© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкПрезидент Абхазии Аслан Бжания проголосовал по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
Президент Абхазии Аслан Бжания проголосовал по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 30 июн - РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию России в посольстве РФ в Сухуме, вместе с ним также проголосовал вице-президент республики Бадра Гунба, передает корреспондент РИА Новости.
Основной день голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в Абхазии состоится 1 июля в помещении консульского отдела посольства России в Сухуме.

""Это мероприятие значимое. Я абсолютно уверен в том, что эти изменения направлены на усиление государственности, на развитие государственных институтов, что в конечном итоге благоприятным образом повлияет на жизнь и качество жизни граждан Российской Федерации", - заявил Бжания во время голосования.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Досрочно можно проголосовать на своем участке с 25 по 30 июня.
Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
Вчера, 13:53Голосование по поправкам в Конституцию
Эксперты оценили уровень организации голосования по поправкам
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияАслан БжанияВладимир ПутинАбхазияВ мире
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