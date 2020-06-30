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Липецкая область
https://ria.ru/20200630/1573688992.html
В Липецкой области 122 семьи сменят ветхое жилье на новое
Порядка 122 липецких семей в ближайшее время переедут из ветхих и аварийных домов в новые квартиры, которые региональные власти приобрели для них в рамках... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:30
липецкая область
игорь артамонов
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353
60
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60
игорь артамонов

В Липецкой области 122 семьи сменят ветхое жилье на новое

15:30 30.06.2020
112
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДом под заселение по программе реновации в Москве
Дом под заселение по программе реновации в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ЛИПЕЦК, 30 июн – РИА Новости. Порядка 122 липецких семей в ближайшее время переедут из ветхих и аварийных домов в новые квартиры, которые региональные власти приобрели для них в рамках реализации нацпроекта "Жильё и городская среда", сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Накануне он осмотрел квартиры, расположенные в трех липецких новостройках микрорайона "Звёздный" в областном центре. Жильё комфортное, выполнен косметический ремонт, установлена необходимая сантехника и электроплиты. Губернатор поручил ускорить оформление документов и передачу квартир новоселам.
"У нас несколько тысяч семей стоят в очереди на переселение. Так, 122 квартиры мы выкупили, в ближайшее время выкупим ещё несколько десятков квартир в Липецке, будем переселять людей и в муниципалитетах. Скоро начнём строить жильё специально для переселения граждан из аварийных домов. Увеличение финансирования по этой программе ежегодно растёт, и в ближайшие годы будет ещё увеличено", – сказал Артамонов.
Стоимость приобретенного жилья составила 296,5 миллиона рублей, из них 179,1 миллион рублей – средства, предоставленные ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ", 9,3 миллиона рублей – средства областного бюджета, 108,1 миллион рублей выделено из бюджета города Липецка.
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По словам Артамонова, до конца этого года еще 41 семья получит новое жилье в областном центре. Ключи от новых квартир также получат жители Данкова, Ельца, Грязей и Лебедяни.
Всего в рамках национального проекта в Липецкой области будет расселено 114,52 тысяч квадратных метров аварийного жилья, условия проживания улучшат почти 7 тысяч человек. Объём средств федерального бюджета ГК "Фонда содействия реформированию ЖКХ" и областного бюджета составит 4,34 миллиарда рублей.
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Липецкая областьИгорь Артамонов
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