В Липецкой области 122 семьи сменят ветхое жилье на новое

ЛИПЕЦК, 30 июн – РИА Новости. Порядка 122 липецких семей в ближайшее время переедут из ветхих и аварийных домов в новые квартиры, которые региональные власти приобрели для них в рамках реализации нацпроекта "Жильё и городская среда", сообщил глава региона . Порядка 122 липецких семей в ближайшее время переедут из ветхих и аварийных домов в новые квартиры, которые региональные власти приобрели для них в рамках реализации нацпроекта "Жильё и городская среда", сообщил глава региона Игорь Артамонов

Накануне он осмотрел квартиры, расположенные в трех липецких новостройках микрорайона "Звёздный" в областном центре. Жильё комфортное, выполнен косметический ремонт, установлена необходимая сантехника и электроплиты. Губернатор поручил ускорить оформление документов и передачу квартир новоселам.

"У нас несколько тысяч семей стоят в очереди на переселение. Так, 122 квартиры мы выкупили, в ближайшее время выкупим ещё несколько десятков квартир в Липецке, будем переселять людей и в муниципалитетах. Скоро начнём строить жильё специально для переселения граждан из аварийных домов. Увеличение финансирования по этой программе ежегодно растёт, и в ближайшие годы будет ещё увеличено", – сказал Артамонов.

Стоимость приобретенного жилья составила 296,5 миллиона рублей, из них 179,1 миллион рублей – средства, предоставленные ГК "Фонд содействия реформированию ЖКХ", 9,3 миллиона рублей – средства областного бюджета, 108,1 миллион рублей выделено из бюджета города Липецка.

По словам Артамонова, до конца этого года еще 41 семья получит новое жилье в областном центре. Ключи от новых квартир также получат жители Данкова, Ельца, Грязей и Лебедяни.