ФАС заявила об отсутствии окончательного решения об индексации цен на газ

"Прогноз социально-экономического развития утвержден в нашей стране, и там предусматривается индексация. Но хочу сказать, что окончательное решение не принято именно по газу. Именно сейчас, в эти дни проходят последние совещания, которые должны окончательно решить этот вопрос. Поэтому не могу предвосхищать ситуацию, но повторяю, что в прогнозе социально-экономического развития это заложено, это заложено соответственно и в бюджете в виде отчислений по налогам, поэтому вероятность такого решения достаточно высока", - ответил Артемьев на вопрос, какое решение по тарифам на газ планируется принять.