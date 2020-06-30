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ФАС заявила об отсутствии окончательного решения об индексации цен на газ
Окончательного решения по вопросу индексации цен на газ в РФ пока нет, заявил в ходе встречи с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) глава... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:54
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
игорь артемьев
экономика
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная антимонопольная служба (фас россии), игорь артемьев, экономика

ФАС заявила об отсутствии окончательного решения об индексации цен на газ

15:54 30.06.2020
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CC0 / stevepb / Пламя в газовояй горелке
Пламя в газовояй горелке
CC0 / stevepb /
Пламя в газовояй горелке. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Окончательного решения по вопросу индексации цен на газ в РФ пока нет, заявил в ходе встречи с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев.
В апреле ФАС опубликовала на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов предложения об индексации с июля регулируемых оптовых цен на газ для промышленности и населения на 3%. Позднее ведомство предложило временно заморозить индексацию оптовых цен на газ для населения в свете экономической ситуации из-за коронавируса.
"Прогноз социально-экономического развития утвержден в нашей стране, и там предусматривается индексация. Но хочу сказать, что окончательное решение не принято именно по газу. Именно сейчас, в эти дни проходят последние совещания, которые должны окончательно решить этот вопрос. Поэтому не могу предвосхищать ситуацию, но повторяю, что в прогнозе социально-экономического развития это заложено, это заложено соответственно и в бюджете в виде отчислений по налогам, поэтому вероятность такого решения достаточно высока", - ответил Артемьев на вопрос, какое решение по тарифам на газ планируется принять.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Игорь АртемьевЭкономика
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