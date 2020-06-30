В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 62 тысячи

Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске. Архивное фото

Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске

© Sputnik / Виктор Толочко Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске

МИНСК, 30 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 328, до 62 118, скончались еще пять пациентов, всего умерших 392, сообщила во вторник пресс-служба минздрава республики.

Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал плюс 973 инфицированных, но в последние дни наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 400. На понедельник число выявленных случаев COVID-19 достигло 61 790, в том числе сообщалось о 387 умерших.

"Зарегистрированы 62 118 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 миллион 785 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 392 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.

В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 46 054 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 499 тысяч человек скончались.