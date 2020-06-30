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Распространение нового коронавируса
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В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 62 тысячи
Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 328, до 62 118, скончались еще пять пациентов, всего умерших 392, РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:28
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, белоруссия, в мире

В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 62 тысячи

15:28 30.06.2020
355
© Sputnik / Виктор ТолочкоМашина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске. Архивное фото
МИНСК, 30 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 328, до 62 118, скончались еще пять пациентов, всего умерших 392, сообщила во вторник пресс-служба минздрава республики.
Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал плюс 973 инфицированных, но в последние дни наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 400. На понедельник число выявленных случаев COVID-19 достигло 61 790, в том числе сообщалось о 387 умерших.
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"Зарегистрированы 62 118 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 1 миллион 785 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 392 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.
В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 46 054 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 499 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗБелоруссияВ мире
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