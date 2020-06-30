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Новикомбанк открыл офис в Нижнем Тагиле
Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, открыл офис обслуживания в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:27
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353
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новикомбанк, новости компаний - экономика

Новикомбанк открыл офис в Нижнем Тагиле

15:27 30.06.2020
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© Фото : АО АКБ "Новикомбанк""Новикомбанк"
Новикомбанк
© Фото : АО АКБ "Новикомбанк"
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, открыл офис обслуживания в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба банка.
Нижний Тагил стал вторым городом присутствия Новикомбанка в Свердловской области.
"Основная задача нового офиса – сделать максимально доступным и удобным обслуживание предприятий Госкорпорации Ростех, расположенных на Урале, а также сотрудников, работающих на этих предприятиях", - говорится в сообщении пресс-службы.
По словам руководителя представительства Госкорпорации Ростех в Свердловской Области Павла Лыжина, Свердловская область всегда была одним из ключевых регионов для машиностроения.
"Предприятия Госкорпорации Ростех находятся здесь во всех крупных городах, поэтому открытие офисов Новикомбанка позволяет предоставлять качественное обслуживание как для сотрудников корпорации, так и самим предприятиям", - сказал Лыжин.
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В свою очередь заместитель председателя правления Новикомбанка Герман Белоус отметил, что банк начал работу в Свердловской области в июне 2019 года, открыв первый офис в Екатеринбурге.
"На сегодняшний день мы видим, что стратегия регионального развития реализуется успешно: ключевые предприятия Госкорпорации Ростех в Екатеринбурге уже перешли на обслуживание в офис Банка, а сотрудники предприятий активно пользуются всей линейкой продуктов, оценив их доступность и качество. Мы расширяем свое присутствие на Урале и продолжаем становиться ближе к нашим партнерам", - сказал Белоус.
Пресс-служба уточняет, что офис в Нижнем Тагиле будет предоставлять широкую линейку розничных продуктов и услуг работникам предприятий Госкорпорации Ростех. В частности, это и кредитование на специальных льготных условиях (ипотека, потребительские кредиты, кредитные карты), и платежные инструменты (бесконтактные платежи, безопасные платежи в сети Интернет, мгновенные P2P-переводы, прием платежей за услуги), и дистанционные сервисы и услуги (интернет-банк и мобильное приложение), и программы лояльности (cash-back).
Подписание документов
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Стратегия развития Банка предусматривает открытие до 30 региональных офисов различных форматов в течение трех лет. В 2019 и 2020 гг. новые офисы Новикомбанка уже открылись в Екатеринбурге, Перми, Омске, Челябинске, Новосибирске, Калуге, Ульяновске, Уфе т.д. В настоящий момент Новикомбанк насчитывает 25 офисов в 20 субъектах РФ. Филиалы и офисы Банка находятся в Санкт-Петербурге, Казани, Туле, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Тольятти, Самаре, Пензе и других городах России.
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НовикомбанкНовости компаний - Экономика
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