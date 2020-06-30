https://ria.ru/20200630/1573688690.html
В Москве восстановили систему оплаты парковки
Систему по оплате платной парковки в Москве восстановили, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:27
2020-06-30T15:27
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155679/19/1556791998_0:316:3077:2047_1400x0_80_0_0_7d8f405fe31c8ca9288c7050715790a1.jpg
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155679/19/1556791998_0:316:3077:2047_1400x0_80_0_0_7d8f405fe31c8ca9288c7050715790a1.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155679/19/1556791998_55:0:2784:2047_1400x0_80_0_0_9b2d8d4b46284f5aca7177983cfa6f49.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155679/19/1556791998_396:0:2443:2047_1400x0_80_0_0_e4ee328498e3cd27badb465de3d657da.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество