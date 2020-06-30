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В Москве восстановили систему оплаты парковки
Систему по оплате платной парковки в Москве восстановили, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:27
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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60
москва, общество

В Москве восстановили систему оплаты парковки

15:27 30.06.2020
94
© РИА Новости / Григорий СысоевПарковка в центре Москвы
Парковка в центре Москвы
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Парковка в центре Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Систему по оплате платной парковки в Москве восстановили, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.
Ранее Московский паркинг сообщил, что возможность оплатить парковку в Москве во вторник днем временно ограничена из-за профилактических работ, на это время штрафы за неоплату парковки не выписываются. Система не работала более часа.
"Систему восстановили. Предварительная причина — сбой у Ростелекома. Напоминаем, что штрафы выписываться не будут. Если возникают какие-то проблемы — звоните 3210", - говорится в сообщении.
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