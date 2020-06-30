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Австрия продлила запрет на пассажирские авиарейсы из ряда стран
Власти Австрии продлили до 15 июля запрет регулярного пассажирского авиасообщения с рядом стран, включая Россию, из-за ситуации с коронавирусом, говорится в... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:48
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Австрия продлила запрет на пассажирские авиарейсы из ряда стран

15:26 30.06.2020 (обновлено: 15:48 30.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе . Архивное фото
ВЕНА, 30 июн - РИА Новости. Власти Австрии продлили до 15 июля запрет регулярного пассажирского авиасообщения с рядом стран, включая Россию, из-за ситуации с коронавирусом, говорится в указе министерства социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей.
Австрия приостановила авиасообщение с Россией с 17 марта.
Продление запрета также распространяется на рейсы из Украины, Белоруссии, Китая, Ирана, Швеции, Великобритании, Португалии и итальянской Ломбардии.
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский ранее выразил надежду, что в июле - начале августа можно рассчитывать на возобновление авиасообщения между Россией и Австрией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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