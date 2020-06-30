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Австрия продлила запрет на пассажирские авиарейсы из ряда стран
Власти Австрии продлили до 15 июля запрет регулярного пассажирского авиасообщения с рядом стран, включая Россию, из-за ситуации с коронавирусом, говорится в... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:26
2020-06-30T15:48
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155735/67/1557356725_0:140:1520:994_1400x0_80_0_0_74a055415ab3cb412ef6ce2af08d6a23.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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