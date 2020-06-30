Визовый центр Польши в Калининграде частично возобновит прием документов

"Сообщаем, что с 6 июля 2020 года визовый центр Польши в Калининграде возобновляет прием документов на визы в Польшу по следующим целям поездки: учёба в Польше, работа в Польше, а также от владельцев карты поляка и водителей международных перевозок", - говорится в сообщении.