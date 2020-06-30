Визовый центр Польши в Калининграде частично возобновит прием документов

КАЛИНИНГРАД, 30 июн - РИА Новости. Визовый центр Польши в Калининграде с 6 июля возобновляет прием документов на визы в Польшу от некоторых категорий граждан, сообщается на сайте центра.
По распоряжению генерального консульства Польши в Калининграде прием документов в визовом центре приостановили с 17 марта из-за пандемии коронавируса.
"Сообщаем, что с 6 июля 2020 года визовый центр Польши в Калининграде возобновляет прием документов на визы в Польшу по следующим целям поездки: учёба в Польше, работа в Польше, а также от владельцев карты поляка и водителей международных перевозок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что принимать и выдавать документы будут строго по записи три раза в неделю – в понедельник, среду и пятницу. Для посещения центра необходимо зарегистрироваться через систему онлайн-записи. Для обеспечения эпидемиологической безопасности всем клиентам рекомендуют надевать медицинские маски. Клиентов с признаками респираторных заболеваний просят перенести дату подачи документов до полного выздоровления.