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Визовый центр Польши в Калининграде частично возобновит прием документов
Визовый центр Польши в Калининграде с 6 июля возобновляет прием документов на визы в Польшу от некоторых категорий граждан, сообщается на сайте центра. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:47
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туризм, визы, новости - туризм, польша, калининград, в мире

Визовый центр Польши в Калининграде частично возобновит прием документов

15:26 30.06.2020 (обновлено: 15:47 30.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей КиркачЗаграничный паспорт
Заграничный паспорт
© РИА Новости / Сергей Киркач
Заграничный паспорт. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 30 июн - РИА Новости. Визовый центр Польши в Калининграде с 6 июля возобновляет прием документов на визы в Польшу от некоторых категорий граждан, сообщается на сайте центра.
По распоряжению генерального консульства Польши в Калининграде прием документов в визовом центре приостановили с 17 марта из-за пандемии коронавируса.
"Сообщаем, что с 6 июля 2020 года визовый центр Польши в Калининграде возобновляет прием документов на визы в Польшу по следующим целям поездки: учёба в Польше, работа в Польше, а также от владельцев карты поляка и водителей международных перевозок", - говорится в сообщении.
Отмечается, что принимать и выдавать документы будут строго по записи три раза в неделю – в понедельник, среду и пятницу. Для посещения центра необходимо зарегистрироваться через систему онлайн-записи. Для обеспечения эпидемиологической безопасности всем клиентам рекомендуют надевать медицинские маски. Клиентов с признаками респираторных заболеваний просят перенести дату подачи документов до полного выздоровления.
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