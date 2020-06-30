Премьер Пакистана обвинил Индию в причастности к нападению на биржу

"У нас нет никаких сомнений в том, что Индия причастна к нападению", - заявил премьер-министр в своем выступлении в нижней палате парламента.

Выступая перед Национальным собранием, Хан похвалил силы безопасности за то, что они предотвратили нападение, которое в противном случае могло бы привести к значительным разрушениям.

В результате нападения террористов на пакистанскую фондовую биржу в понедельник, 29 июня, погибли девять человек, в том числе один полицейский и четыре охранника биржи. Все четверо террористов были ликвидированы. О причастности к нападению заявила запрещенная в Пакистане "Армия освобождения Белуджистана".