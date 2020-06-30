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Премьер Пакистана обвинил Индию в причастности к нападению на биржу
Премьер-министр Пакистана Имран Хан обвинил Индию в причастности к нападению на фондовую биржу в Карачи, сообщает телеканал Geo News. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:24
2020-06-30T15:25
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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имран хан, карачи, пакистан, индия, в мире
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости.
Премьер-министр Пакистана Имран Хан
обвинил Индию
в причастности к нападению на фондовую биржу в Карачи
, сообщает телеканал Geo News.
"У нас нет никаких сомнений в том, что Индия причастна к нападению", - заявил премьер-министр в своем выступлении в нижней палате парламента.
Выступая перед Национальным собранием, Хан похвалил силы безопасности за то, что они предотвратили нападение, которое в противном случае могло бы привести к значительным разрушениям.
В результате нападения террористов на пакистанскую фондовую биржу в понедельник, 29 июня, погибли девять человек, в том числе один полицейский и четыре охранника биржи. Все четверо террористов были ликвидированы. О причастности к нападению заявила запрещенная в Пакистане "Армия освобождения Белуджистана".
Пакистан ранее обвинял Индию в поддержке этой группировки.
Отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как 5 августа 2019 года Нью-Дели
объявил о решении упразднить штат Джамму
и Кашмир
, создав на его основе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, нежели штат). Для этого парламент Индии отменил статью 370 конституции, которая наделяла штат особым статусом. Пакистан, который претендует на индийскую часть Кашмира, резко осудил это решение.
После того, как мусульманские регионы Британской Индии образовали отдельное государство Пакистан, Джамму и Кашмир был единственным индийским штатом, где большинство составляют мусульмане. Там активно действуют сепаратисты, в поддержке которых Нью-Дели обвиняет пакистанские власти. Исламабад
эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.