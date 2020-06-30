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Построенный военными медцентр в Воронеже начнет прием пациентов в июле
Построенный в Воронеже за два месяца силами Минобороны РФ многофункциональный медицинский центр, где предполагается разместить пациентов с коронавиурсной... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:23
2020-06-30T15:23
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство обороны рф (минобороны рф), воронежская область, воронеж, общество
ВОРОНЕЖ, 30 июн - РИА Новости.
Построенный в Воронеже
за два месяца силами Минобороны
РФ многофункциональный медицинский центр, где предполагается разместить пациентов с коронавиурсной инфекцией, начнет принимать пациентов с 10-12 июля, рассказал во вторник журналистам главный врач больницы скорой медицинской помощи №8 Станислав Попов.
Строительство военными в Воронеже многофункционального медицинского центра началось, по данным министерства обороны РФ, 25 апреля. Планировалось, что оно будет завершено до 1 июля. В эксплуатацию больницу вводят во вторник, 30 июня. До конца пандемии коронавирусной инфекции новый медцентр будет составной частью больницы №8.
"Пока запланированы сроки - это 10-12 июля", - ответил Попов на вопрос журналистов о сроках начала приема пациентов.
По его словам, в новом медцентре, согласно штатному расписанию, будут работать 60 врачей, 92 медсестры и 20 санитарок.
"Сам медицинский центр имеет в своем составе 180 коек и 20 реанимационных коек. Каждый бокс здесь предназначен для пациентов с различными инфекциями... В настоящий момент предусматривается, что сюда будут поступать пациенты с COVID-19", - сказал Попов.
На утро вторника в Воронежской области
коронавирус подтвержден у 7588 человек. Выздоровели 4234 пациента. Умер 41. По количеству заболевших Воронежская область занимает третье место в ЦФО.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.