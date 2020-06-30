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Построенный военными медцентр в Воронеже начнет прием пациентов в июле
Построенный в Воронеже за два месяца силами Минобороны РФ многофункциональный медицинский центр, где предполагается разместить пациентов с коронавиурсной... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:23
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Построенный военными медцентр в Воронеже начнет прием пациентов в июле

15:23 30.06.2020
1663
© Минобороны РФСтроительство медцентра Минобороны в Воронеже
Строительство медцентра Минобороны в Воронеже
© Минобороны РФ
ВОРОНЕЖ, 30 июн - РИА Новости. Построенный в Воронеже за два месяца силами Минобороны РФ многофункциональный медицинский центр, где предполагается разместить пациентов с коронавиурсной инфекцией, начнет принимать пациентов с 10-12 июля, рассказал во вторник журналистам главный врач больницы скорой медицинской помощи №8 Станислав Попов.
Строительство военными в Воронеже многофункционального медицинского центра началось, по данным министерства обороны РФ, 25 апреля. Планировалось, что оно будет завершено до 1 июля. В эксплуатацию больницу вводят во вторник, 30 июня. До конца пандемии коронавирусной инфекции новый медцентр будет составной частью больницы №8.
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"Пока запланированы сроки - это 10-12 июля", - ответил Попов на вопрос журналистов о сроках начала приема пациентов.
По его словам, в новом медцентре, согласно штатному расписанию, будут работать 60 врачей, 92 медсестры и 20 санитарок.
"Сам медицинский центр имеет в своем составе 180 коек и 20 реанимационных коек. Каждый бокс здесь предназначен для пациентов с различными инфекциями... В настоящий момент предусматривается, что сюда будут поступать пациенты с COVID-19", - сказал Попов.
На утро вторника в Воронежской области коронавирус подтвержден у 7588 человек. Выздоровели 4234 пациента. Умер 41. По количеству заболевших Воронежская область занимает третье место в ЦФО.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Воронежская областьВоронежОбщество
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