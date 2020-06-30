https://ria.ru/20200630/1573688345.html
Иран подтвердил проведение онлайн-саммита астанинской тройки по Сирии
Тегеран подтвердил, что онлайн-саммит астанинской тройки пройдет 1 июля, стороны обсудят укрепление мира в Сирии. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:22
2020-06-30T15:22
война в сирии
война в сирии
владимир путин
сирия
тегеран (город)
в мире
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
война в сирии, владимир путин, сирия, тегеран (город), в мире