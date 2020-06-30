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Война в Сирии
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Иран подтвердил проведение онлайн-саммита астанинской тройки по Сирии
Тегеран подтвердил, что онлайн-саммит астанинской тройки пройдет 1 июля, стороны обсудят укрепление мира в Сирии. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:22
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война в сирии, владимир путин, сирия, тегеран (город), в мире

Иран подтвердил проведение онлайн-саммита астанинской тройки по Сирии

15:22 30.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкТегеран
Тегеран
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Тегеран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 30 июн – РИА Новости. Тегеран подтвердил, что онлайн-саммит астанинской тройки пройдет 1 июля, стороны обсудят укрепление мира в Сирии.
Ранее в Кремле сообщили о видеоконференции между президентом РФ Владимиром Путиным, главой Турции Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Роухани.
"Страны-гаранты астанинского процесса в ходе онлайн-встречи обменяются мнениями относительно путей установления и укрепления устойчивого мира в Сирии", - сообщил пресс-секретарь президента Ирана Алиреза Моези.
Согласно релизу на сайте президента Ирана, он добавил, что по итогам переговоров, которые пройдут 1 июля, будет опубликовано заявление.
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
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