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В России появится словарь юного полярника
Словарь юного полярника выйдет в РФ, сообщил директор национального парка "Русская Арктика" Александр Кирилов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:20
россия
национальный парк "русская арктика"
арктика
образование - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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россия, национальный парк "русская арктика", арктика, образование - общество

В России появится словарь юного полярника

15:20 30.06.2020
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© РИА Новости / Вера КостамоРусская Арктика
Русская Арктика
© РИА Новости / Вера Костамо
Русская Арктика. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Словарь юного полярника выйдет в РФ, сообщил директор национального парка "Русская Арктика" Александр Кирилов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Это мы подготовим и постараемся создать энциклопедический словарь юного полярника... Думаю, осилим", - сказал Кирилов.
Он отметил, что словарь должен быть сделан на основе современных научных данных об Арктике.
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РоссияНациональный парк "Русская Арктика"АрктикаОбразование - Общество
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