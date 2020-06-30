https://ria.ru/20200630/1573688262.html
В России появится словарь юного полярника
Словарь юного полярника выйдет в РФ, сообщил директор национального парка "Русская Арктика" Александр Кирилов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня". РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:20
2020-06-30T15:20
россия
национальный парк "русская арктика"
арктика
образование - общество
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россия
арктика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, национальный парк "русская арктика", арктика, образование - общество