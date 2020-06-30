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Finnair уменьшает размер ручной клади
Авиакомпания Finnair временно меняет размер ручной клади, говорится в сообщении перевозчика. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:23
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, новости - туризм, oneworld, финляндия, хельсинки, finnair, общество

Finnair уменьшает размер ручной клади

15:19 30.06.2020 (обновлено: 15:23 30.06.2020)
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CC BY 2.0 / Kevin Hackert / Finnair Embraer ERJ-190LRСамолет Embraer ERJ-190LR авиакомпании Finnair
Самолет Embraer ERJ-190LR авиакомпании Finnair
CC BY 2.0 / Kevin Hackert / Finnair Embraer ERJ-190LR
ХЕЛЬСИНКИ, 30 июн - РИА Новости. Авиакомпания Finnair временно меняет размер ручной клади, говорится в сообщении перевозчика.
"Finnair временно меняет разрешенный размер ручной клади. Новые размеры ручной клади составляют 55x40x23 сантиметров (старые размеры 56x45x25 сантиметров)", - говорится в сообщении.
В пресс-службе перевозчика не смогли оперативно пояснить РИА Новости причины данного решения и срок его действия.
Также с 1 июля все пассажиры будут получать дезинфицирующий набор Clean Kit, содержащий дезинфицирующее средство для рук, салфетки для очистки поверхности и информационную брошюру, упакованные в бумажный конверт, служащий также контейнером для отходов.
Помимо этого, Finnair в июле восстановит привычное обслуживание пассажиров на борту. В частности, на коротких рейсах будут подаваться горячие и холодные напитки и частично питание, в зависимости от длины маршрута. На всех дальнемагистральных рейсах обслуживание будет восстановлено полностью.
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С 1 июля откроется зал повышенной комфортности, который был закрыт в марте из-за пандемии коронавируса.
"Finnair Lounge открывает свои двери в "шенгенской" зоне аэропорта Хельсинки для клиентов с 1 июля. Зал будет открыт с 6 до 10 часов и с 14 до 20 часов с ограниченным выбором блюд и напитков. Услуги зала будут работать с уменьшенной вместимостью и дополнительной уборкой, чтобы поддерживать высокие стандарты гигиены. Кроме того, клиенты, которые отправляются "нешенгенским" рейсом и имеют право на доступ в зал ожидания, могут использовать зал в "шенгенской" зоне. Залы Finnair в "нешенгенской" зоне аэропорта останутся закрытыми", - уточняет перевозчик.
Finnair — крупнейшая авиакомпания Финляндии, основана в 1923 году. Входит в альянс OneWorld. Контрольный пакет акций принадлежит государству. Компания перевезла в мае 26,7 тысячи пассажиров (минус 97,9% к маю 2019 года), в апреле 16,1 тысячи пассажиров (минус 98,7% к 2019 году). В настоящее время Finnair проводит дополнительную эмиссию акций, за счет чего надеется собрать 500 миллионов евро.
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