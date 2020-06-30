Finnair уменьшает размер ручной клади

ХЕЛЬСИНКИ, 30 июн - РИА Новости. Авиакомпания Авиакомпания Finnair временно меняет размер ручной клади, говорится в сообщении перевозчика.

"Finnair временно меняет разрешенный размер ручной клади. Новые размеры ручной клади составляют 55x40x23 сантиметров (старые размеры 56x45x25 сантиметров)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе перевозчика не смогли оперативно пояснить РИА Новости причины данного решения и срок его действия.

Также с 1 июля все пассажиры будут получать дезинфицирующий набор Clean Kit, содержащий дезинфицирующее средство для рук, салфетки для очистки поверхности и информационную брошюру, упакованные в бумажный конверт, служащий также контейнером для отходов.

Помимо этого, Finnair в июле восстановит привычное обслуживание пассажиров на борту. В частности, на коротких рейсах будут подаваться горячие и холодные напитки и частично питание, в зависимости от длины маршрута. На всех дальнемагистральных рейсах обслуживание будет восстановлено полностью.

С 1 июля откроется зал повышенной комфортности, который был закрыт в марте из-за пандемии коронавируса.

"Finnair Lounge открывает свои двери в "шенгенской" зоне аэропорта Хельсинки для клиентов с 1 июля. Зал будет открыт с 6 до 10 часов и с 14 до 20 часов с ограниченным выбором блюд и напитков. Услуги зала будут работать с уменьшенной вместимостью и дополнительной уборкой, чтобы поддерживать высокие стандарты гигиены. Кроме того, клиенты, которые отправляются "нешенгенским" рейсом и имеют право на доступ в зал ожидания, могут использовать зал в "шенгенской" зоне. Залы Finnair в "нешенгенской" зоне аэропорта останутся закрытыми", - уточняет перевозчик.