Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200630/1573688184.html
Глава администрации Гонконга приветствовала закон о нацбезопасности
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм приветствовала принятие парламентом Китая закона о национальной безопасности и заявила, что он вступит в силу позднее во... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:19
кэрри лэм
гонконг
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573684778_0:242:3158:2018_1400x0_80_0_0_4bfa2ca8fe7181a6b45ddf2ff62d50a4.jpg
https://ria.ru/20200630/1573658745.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200629/1573622915.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200629/1573653202.html
гонконг
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573684778_0:242:3158:2018_1400x0_80_0_0_4bfa2ca8fe7181a6b45ddf2ff62d50a4.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573684778_429:0:3158:2047_1400x0_80_0_0_b25a3c39de994dfdba29a49c9722dd7c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573684778_1111:0:3158:2047_1400x0_80_0_0_e63842f208d2f76b4dc42193fbb35563.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кэрри лэм, гонконг, китай, в мире

Глава администрации Гонконга приветствовала закон о нацбезопасности

15:19 30.06.2020
216
© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsГлава администрации Гонконга Кэрри Лэм
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм
ПЕКИН, 30 июн – РИА Новости. Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм приветствовала принятие парламентом Китая закона о национальной безопасности и заявила, что он вступит в силу позднее во вторник, после прохождения необходимых процедур.
Закон о защите национальной безопасности в Гонконге был принят во вторник Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей – высшим законодательным органом КНР.
Законопроект еще на стадии предложения вызвал шквал критики и недовольства среди антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые считают, что он подрывает автономию специального административного района (САР).
Виды Гонконга
Вчера, 07:32
В Гонконге прокомментировали возможные санкции США и других стран
"Решение о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг, принятый ранее сегодня ВСНП, четко оговаривает, что Закон о национальной безопасности, включенный в перечень Приложения III Основного закона о САР Гонконг, будет введен в действие публикацией в САР Гонконг. Закон о национальной безопасности вступит в силу позднее сегодня. Правительство САР Гонконг завершит все необходимые процедуры для публикации в правительственном вестнике в ближайшее время", - говорится в заявлении Кэрри Лэм.
Она также подчеркнула, что Гонконг – неотъемлемая часть КНР, пользуется высокой степенью автономии и находится под прямым подчинением центрального правительства КНР.
По словам Лэм, защита национального суверенитета, безопасности и интересов развития – конституционная обязанность правительства Гонконга.
"В свете возрастающих рисков национальной безопасности, с которыми сталкивается Гонконг, принятие закона о национальной безопасности на национальном уровне было срочным и необходимым для того, чтобы закрыть пробелы в обеспечении национальной безопасности Гонконга", - говорится в заявлении Лэм.
Служащие устанавливают флаг Китая перед встречей министров транспорта КНР и США
29 июня, 13:31Сказано в эфире
"Обмен ударами". Эксперт о мерах Китая против США из-за ГонконгаКитай введет визовые ограничения против американцев, которые вмешиваются в дела Гонконга, заявили в Пекине. В эфире радио Sputnik эти меры прокомментировал профессор Санкт-Петербургского госуниверситета, доктор исторических наук Владимир Колотов.
Лэм отметила, что закон направлен на эффективное предотвращение, недопущение и наказание четырех видов преступлений, серьезно угрожающих национальной безопасности. В частности речь идет о сепаратизме, подрыве государственной власти, террористической деятельности и вступлении в сговор с иностранными силами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.
"Закон направлен только против крайне небольшого числа нарушителей, в то время как жизнь и частная собственность, а также различные законные права и свободы абсолютного большинства будут защищены", - заявила Лэм.
Она сообщила, что в соответствии с законом правительство Гонконга создаст комитет по обеспечению национальной безопасности, который возглавит глава администрации Гонконга.
"Я уверена в том, что после вступления в силу закона о национальной безопасности социальная нестабильность, которая мешала жителям Гонконга почти год, смягчится, и стабильность будет восстановлена, что позволит Гонконгу сосредоточиться на экономическом развитии и улучшении жизни населения", - добавила Лэм.
Отделение обмена валюты Гонконге
29 июня, 23:03Акценты
Будут нарушать, отключим SWIFT. Нужен ли США крах доллара из-за Гонконга?Вашингтон обещает ввести санкции против Китая за "подрыв автономии Гонконга и нарушение прав человека". Пока речь идет только о визовых ограничениях для китайских чиновников, но не исключены и более жесткие меры – вплоть до отключения Китая от системы банковских переводов SWIFT.
1210011
Обсудить 0
Кэрри ЛэмГонконгКитайВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 19 декабря 2019
Глава МИД Японии прокомментировал закон о нацбезопасности Гонконга
Тегеран
Иран подтвердил проведение онлайн-саммита астанинской тройки по Сирии
Полиция на месте нападения на Пакистанскую фондовую биржу в Карачи
Премьер Пакистана обвинил Индию в причастности к нападению на биржу
Женщина в пострадавшем от наводнения поселке Ланчин в Ивано-Франковской области
Украина получила гумпомощь от Италии для пострадавших от паводка областей
Самолет Embraer ERJ-190LR авиакомпании Finnair
Finnair уменьшает размер ручной клади
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
В ЕС выступили за возобновление межсирийских переговоров под эгидой ООН
Лондон
В Великобритании музеи начнут открываться в июле
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри
США работают над расширением санкций против Сирии
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе
Генсек НАТО призвал вести диалог с Россией
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала
Россия и Белоруссия не позволят умалить значение Победы
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
Депутат рассказала о состоянии здоровья экс-президента Киргизии Атамбаева
Русская Арктика
В России появится словарь юного полярника
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Санкции против Сирии не мешают гуманитарной помощи, считают в ЕС
Здание Федеральной антимонопольной службы России
ФАС обсуждает введение десятилетнего тарифа "Газпрома" на транспортировку
Мюнхенская конференция по безопасности
Генсек НАТО прокомментировал вывод американских войск из Германии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:19В России уточняется право инвалидов III группы на бесплатную парковку
07:18В России рост предельных тарифов на электроэнергию в среднем составит 5%
07:16Рейс из Эквадора вернет на родину также россиян из Боливии и Перу
07:15Украина и Польша запускают виртуальное соединение своих газовых систем
07:12Ливийские племена передали нефтяные объекты страны ЛНА и парламенту
07:11В России увеличили предельный возраст ректоров вузов до 70 лет
07:09На Сахалине осудили уроженца Узбекистана за финансирование терроризма
07:07В США заявили, что всегда рассматривают военный сценарий против Ирана
07:04Cirque du Soleil возобновит шоу не раньше начала 2021 года
07:03Новый министр образования Бразилии уволился из-за подлога в резюме
07:01В КНР назвали закон о нацбезопасности Гонконга "специальным подарком"
06:59В Сургуте полицейских уволили после банкета в обход запретов из-за COVID
06:56Потерпевшие по делу Вайнштейна получат около 19 миллионов долларов
06:55Новый банк развития БРИКС выделил России 205 миллионов евро
06:51В Госсовете КНР прокомментировали закон о нацбезопасности Гонконга
06:43В Германии выявили 466 новых случаев COVID-19
06:42В Южной Корее зафиксировали 51 случай COVID-19
06:41В Приамурье сняли ограничение на въезд в город Свободный
06:40Эксперт рассказал, с кого должны начать вакцинацию от COVID-19
06:39В Китае за сутки выявили три случая COVID-19
Лента новостейМолния