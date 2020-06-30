В Великобритании музеи начнут открываться в июле

ЛОНДОН, 30 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Британские музеи и галереи начнут постепенно открываться в июле с соблюдением необходимых мер безопасности из-за Британские музеи и галереи начнут постепенно открываться в июле с соблюдением необходимых мер безопасности из-за COVID-19 , следует из сообщений музеев.

Ожидается, что первыми начнут открываться крупные художественные галереи, музеи и известные выставочные площадки. Во всех помещениях будут соблюдаться необходимые меры безопасности, предусмотрена дистанция между посетителями, а также в некоторых музеях обязательным будет ношение защитных масок.

В июле ценители искусства и истории смогут посетить Национальную галерею, галерею Tate Britain, Tate Modern, Музей естествознания, Королевскую академию художеств и многие другие.

Одной из первых, 8 июля, свои двери для посетителей откроет Национальная галерея на Трафальгарской площади в Лондоне , которая уже подготовилась к встрече гостей. "В соответствии с лучшими практиками, полученными от коллег из европейских и американских музеев, которые открылись раньше нас, посещения будут бронироваться онлайн и заранее. Это поможет нам управлять количеством людей в галерее, уменьшить очереди и количество контактов", - говорится в сообщении музея.

Для обеспечения безопасности в системе кондиционирования музея установлены высокоэффективные очистители воздуха, пластиковые защитные панели будут расположены на билетных и информационных стойках, а также на прилавках магазинов и кафе. По всему зданию будет расставлены дезинфицирующие средства для рук.

Часть музеев еще не объявила о датах открытия, ожидается, что они возобновят свою работу в течение августа-сентября.