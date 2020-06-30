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В Великобритании музеи начнут открываться в июле
Британские музеи и галереи начнут постепенно открываться в июле с соблюдением необходимых мер безопасности из-за COVID-19, следует из сообщений музеев. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:27
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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новости культуры, коронавирус covid-19, коронавирусы, великобритания, лондон, общество

В Великобритании музеи начнут открываться в июле

15:19 30.06.2020 (обновлено: 16:27 30.06.2020)
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© РИА Новости / Алекс МакнотонЛондон
Лондон
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Лондон. Архивное фото
ЛОНДОН, 30 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Британские музеи и галереи начнут постепенно открываться в июле с соблюдением необходимых мер безопасности из-за COVID-19, следует из сообщений музеев.
Ожидается, что первыми начнут открываться крупные художественные галереи, музеи и известные выставочные площадки. Во всех помещениях будут соблюдаться необходимые меры безопасности, предусмотрена дистанция между посетителями, а также в некоторых музеях обязательным будет ношение защитных масок.
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В июле ценители искусства и истории смогут посетить Национальную галерею, галерею Tate Britain, Tate Modern, Музей естествознания, Королевскую академию художеств и многие другие.
Одной из первых, 8 июля, свои двери для посетителей откроет Национальная галерея на Трафальгарской площади в Лондоне, которая уже подготовилась к встрече гостей. "В соответствии с лучшими практиками, полученными от коллег из европейских и американских музеев, которые открылись раньше нас, посещения будут бронироваться онлайн и заранее. Это поможет нам управлять количеством людей в галерее, уменьшить очереди и количество контактов", - говорится в сообщении музея.
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Для обеспечения безопасности в системе кондиционирования музея установлены высокоэффективные очистители воздуха, пластиковые защитные панели будут расположены на билетных и информационных стойках, а также на прилавках магазинов и кафе. По всему зданию будет расставлены дезинфицирующие средства для рук.
Часть музеев еще не объявила о датах открытия, ожидается, что они возобновят свою работу в течение августа-сентября.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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