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Украина получила гумпомощь от Италии для пострадавших от паводка областей
Украина получила гуманитарную помощь от Италии для пострадавших от паводков западных областей страны, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:17
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353
60
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мид украины, евросоюз, мвд украины, италия, украина, в мире

Украина получила гумпомощь от Италии для пострадавших от паводка областей

15:17 30.06.2020
274
© REUTERS / StringerЖенщина в пострадавшем от наводнения поселке Ланчин в Ивано-Франковской области
Женщина в пострадавшем от наводнения поселке Ланчин в Ивано-Франковской области
© REUTERS / Stringer
Женщина в пострадавшем от наводнения поселке Ланчин в Ивано-Франковской области
КИЕВ, 30 июн – РИА Новости. Украина получила гуманитарную помощь от Италии для пострадавших от паводков западных областей страны, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
На прошлой неделе МВД Украины ввело чрезвычайные меры безопасности из-за непогоды в Ивано-Франковской и Черновицкой областях страны. Также интенсивные осадки затронули Львовскую, Закарпатскую и Тернопольскую области. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что из-за непогоды погибли три человека, еще один пропал без вести. Министерство иностранных дел Украины попросило страны Евросоюза и НАТО помочь в ликвидации последствий наводнения.
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"Италия передала гуманитарную помощь для пострадавших от паводка территорий Украины… Плавающие и передвижные мотопомпы, лодка, электростанции, бензопилы, спасательные жилеты, пожарные рукава и другое спасательное снаряжение - все это передадут в наиболее пострадавшие районы Ивано-Франковской области для оказания помощи населению", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, во вторник ожидается еще один рейс из Италии, который доставит на Украину вторую часть гуманитарного груза.
063002
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МИД УкраиныЕвросоюзМВД УкраиныИталияУкраинаВ мире
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