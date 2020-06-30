Украина получила гумпомощь от Италии для пострадавших от паводка областей

"Италия передала гуманитарную помощь для пострадавших от паводка территорий Украины… Плавающие и передвижные мотопомпы, лодка, электростанции, бензопилы, спасательные жилеты, пожарные рукава и другое спасательное снаряжение - все это передадут в наиболее пострадавшие районы Ивано-Франковской области для оказания помощи населению", - говорится в сообщении.