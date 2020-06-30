https://ria.ru/20200630/1573687956.html
В Краснодарском крае умер мальчик, которого братья закопали в песок
На пляже под Анапой погиб восьмилетний мальчик, которого братья закопали в песок, сообщили "Вести. Кубань" со ссылкой на экстренные службы. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:17
2020-06-30T16:33
анапа
происшествия
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https://ria.ru/20200618/1573156352.html
8
анапа
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анапа, происшествия