Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200630/1573687956.html
В Краснодарском крае умер мальчик, которого братья закопали в песок
На пляже под Анапой погиб восьмилетний мальчик, которого братья закопали в песок, сообщили "Вести. Кубань" со ссылкой на экстренные службы. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:33
анапа
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573346739_0:238:3201:2039_1400x0_80_0_0_782c223e68bb3c1a5a8a19c516b3cfee.jpg
https://ria.ru/20200618/1573156352.html
8
анапа
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573346739_0:238:3201:2039_1400x0_80_0_0_782c223e68bb3c1a5a8a19c516b3cfee.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573346739_107:0:2839:2048_1400x0_80_0_0_10a5c2e68e81b3a1e8a78536ef0bbe2b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573346739_78:0:2126:2048_1400x0_80_0_0_723ae5244185eab4298c24e4d93254f8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анапа, происшествия

В Краснодарском крае умер мальчик, которого братья закопали в песок

15:17 30.06.2020 (обновлено: 16:33 30.06.2020)
79403
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль реанимации у городской клинической больницы имени С. С. Юдина в Москв
Автомобиль реанимации у городской клинической больницы имени С. С. Юдина в Москв
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. На пляже под Анапой погиб восьмилетний мальчик, которого братья закопали в песок, сообщили "Вести. Кубань" со ссылкой на экстренные службы.
Инцидент произошел в станице Благовещенской.
Машина скорой помощи
18 июня, 23:39
На пляже Финского залива от удара молнии погиб ребенок
Отмечается, что ребенок с семьей отдыхал на пляже. Пока родители занимались делами, дети во время игры закопали мальчика в песок с головой.
На место прибыли сотрудники экстренных служб, которые достали мальчика и попытались его реанимировать, но спасти ребенка не удалось.
СК возбудил уголовное дело для расследования случившегося.
161246447116126
Обсудить 8
АнапаПроисшествия
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка к Ржевскому мемориалу
Раскрыто содержание записки, которую Путин передал девушке подо Ржевом
Валентине было всего 20 лет
"Она их знала": что кроется за зверским убийством девушки-сироты в Сибири
Санитарная обработка класса в школе
Врач рассказал, как изменится обучение в школах с 1 сентября
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
В России отреагировали на идею США выкупить С-400 у Турции
Автомобиль Прокуратуры России
Прокуратура организовала проверку из-за гибели подростков в Люберцах
Актер Виктор Проскурин
Умер актер Виктор Проскурин
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев резко ответил на приговор экс-главбуху "Седьмой студии"
Анастасия Волочкова после премьеры спектакля Иосифа Райхельгауза Пришел мужчина к женщине
Адвокат рассказал, чем грозит Волочковой скандал с полицейскими
Президент Украины Владимир Зеленский в аэропорту Херсона. 26 июня 2020 года
На улицах Херсона встретились Зеленский и клятва Гитлеру
Посол России в США Анатолий Антонов
Посольство России направило в Госдеп ноту после статьи о талибах
Картофель фри
Похудевший без спорта на 150 килограммов мужчина раскрыл секрет успеха
Президент Украины Владимир Зеленский
Депутат Рады: Зеленский может стать последним президентом Украины
В лаборатории онкологического диспансера
Назван способ предотвратить развитие рака
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:19В России уточняется право инвалидов III группы на бесплатную парковку
07:18В России рост предельных тарифов на электроэнергию в среднем составит 5%
07:16Рейс из Эквадора вернет на родину также россиян из Боливии и Перу
07:15Украина и Польша запускают виртуальное соединение своих газовых систем
07:12Ливийские племена передали нефтяные объекты страны ЛНА и парламенту
07:11В России увеличили предельный возраст ректоров вузов до 70 лет
07:09На Сахалине осудили уроженца Узбекистана за финансирование терроризма
07:07В США заявили, что всегда рассматривают военный сценарий против Ирана
07:04Cirque du Soleil возобновит шоу не раньше начала 2021 года
07:03Новый министр образования Бразилии уволился из-за подлога в резюме
07:01В КНР назвали закон о нацбезопасности Гонконга "специальным подарком"
06:59В Сургуте полицейских уволили после банкета в обход запретов из-за COVID
06:56Потерпевшие по делу Вайнштейна получат около 19 миллионов долларов
06:55Новый банк развития БРИКС выделил России 205 миллионов евро
06:51В Госсовете КНР прокомментировали закон о нацбезопасности Гонконга
06:43В Германии выявили 466 новых случаев COVID-19
06:42В Южной Корее зафиксировали 51 случай COVID-19
06:41В Приамурье сняли ограничение на въезд в город Свободный
06:40Эксперт рассказал, с кого должны начать вакцинацию от COVID-19
06:39В Китае за сутки выявили три случая COVID-19
Лента новостейМолния