В Ростуризме рассказали о программе субсидирования авиаперевозок

Выступая на пресс-конференции "Старт чартерной программы TUI Россия в Бурятию", она отметила, что Ростуризм не исключает ни один регион страны для привлечения в программу по развитию туризма, по крайней мере, из тех, где есть номерная емкость.

"Перед тем, как запускать какую-то программу, мы смотрим, где жить и что делать. Учитывая эти два фактора, на самом деле, 35-40 регионов России могут вполне себе претендовать на то, чтобы войти в программу субсидирования в рамках регулярной авиаперевозки. И с десяток регионов можно рассматривать в качестве направлений для чартерной авиаперевозки", - сказала Догузова.