https://ria.ru/20200630/1573687928.html
В Ростуризме рассказали о программе субсидирования авиаперевозок
Порядка 35-40 регионов Российской Федерации имеют основания претендовать на участие в программе субсидирования регулярной авиаперевозки Федерального агентства... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:16
2020-06-30T15:16
россия
зарина догузова
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), экономика
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости.
Порядка 35-40 регионов Российской Федерации
имеют основания претендовать на участие в программе субсидирования регулярной авиаперевозки Федерального агентства по туризму, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова
.
Выступая на пресс-конференции "Старт чартерной программы TUI Россия в Бурятию", она отметила, что Ростуризм не исключает ни один регион страны для привлечения в программу по развитию туризма, по крайней мере, из тех, где есть номерная емкость.
"Перед тем, как запускать какую-то программу, мы смотрим, где жить и что делать. Учитывая эти два фактора, на самом деле, 35-40 регионов России могут вполне себе претендовать на то, чтобы войти в программу субсидирования в рамках регулярной авиаперевозки. И с десяток регионов можно рассматривать в качестве направлений для чартерной авиаперевозки", - сказала Догузова.