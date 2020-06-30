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В Ростуризме рассказали о программе субсидирования авиаперевозок
Порядка 35-40 регионов Российской Федерации имеют основания претендовать на участие в программе субсидирования регулярной авиаперевозки Федерального агентства... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:16
россия
зарина догузова
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
экономика
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россия, зарина догузова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), экономика

В Ростуризме рассказали о программе субсидирования авиаперевозок

15:16 30.06.2020
69
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Порядка 35-40 регионов Российской Федерации имеют основания претендовать на участие в программе субсидирования регулярной авиаперевозки Федерального агентства по туризму, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Выступая на пресс-конференции "Старт чартерной программы TUI Россия в Бурятию", она отметила, что Ростуризм не исключает ни один регион страны для привлечения в программу по развитию туризма, по крайней мере, из тех, где есть номерная емкость.
"Перед тем, как запускать какую-то программу, мы смотрим, где жить и что делать. Учитывая эти два фактора, на самом деле, 35-40 регионов России могут вполне себе претендовать на то, чтобы войти в программу субсидирования в рамках регулярной авиаперевозки. И с десяток регионов можно рассматривать в качестве направлений для чартерной авиаперевозки", - сказала Догузова.
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РоссияЗарина ДогузоваФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Экономика
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