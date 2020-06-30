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Депутат рассказала о состоянии здоровья экс-президента Киргизии Атамбаева
Состояние экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева оценивается врачами как средней тяжести, сообщила журналистам во вторник депутат парламента Киргизии Асель РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:15
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алмазбек атамбаев, киргизия, в мире

Депутат рассказала о состоянии здоровья экс-президента Киргизии Атамбаева

15:15 30.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
БИШКЕК, 30 июн - РИА Новости. Состояние экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева оценивается врачами как средней тяжести, сообщила журналистам во вторник депутат парламента Киргизии Асель Кодуранова.
"Я сейчас разговаривала с главврачом больницы. Он сказал, что состояние Алмазбека Шаршеновича оценивается, как средней тяжести", - заявила депутат.
По словам Кодурановой, Атамбаев находится в "красной зоне" больницы и никого туда не пускают.
Во вторник пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии сообщила, что экс-президента после онлайн-консилиума врачей перевели из СИЗО ГКНБ в клиническую больницу управделами президента и правительства с двусторонней пневмонией. У Атамбаева подозревали коронавирус, но тест оказался отрицательным.
Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела, Атамбаева обвинили в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Он неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
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