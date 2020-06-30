https://ria.ru/20200630/1573687652.html
Сбербанк сравнил траты россиян в текущем и прошлом году
Объем расходов граждан на товары и услуги в июне не смог восстановиться до уровней прошлого года, сократившись на 8,5%, говорится в исследовании Сбербанка. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:14
2020-06-30T15:14
россия
сбербанк россии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155954/94/1559549477_0:272:2264:1546_1400x0_80_0_0_b2a83114e6af93f24557e04f443117ba.jpg
https://ria.ru/20200623/1573334294.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155954/94/1559549477_0:272:2264:1546_1400x0_80_0_0_b2a83114e6af93f24557e04f443117ba.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155954/94/1559549477_0:110:1915:1546_1400x0_80_0_0_485a2497d4042729a4f193c9c9254e5d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155954/94/1559549477_214:164:1596:1546_1400x0_80_0_0_ca0f1fec4eb5789e81a182c836dd191f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сбербанк россии, экономика
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости.
Объем расходов граждан на товары и услуги в июне не смог восстановиться до уровней прошлого года, сократившись на 8,5%, говорится в исследовании Сбербанка
.
"По предварительной оценке, конечный спрос домохозяйств в июне сократился на 8,5% год к году, а по итогам первого полугодия 2020 года - на 8,8%", - подсчитали аналитики банка.
На общие результаты июня, по их мнению, могло повлиять усиление сокращения трат в недельном выражении: если еще на неделе с 15 по 21 расходы уменьшились всего на 0,5% по сравнению с предшествовавшей неделей, то 22-28 июня падение составило 1,7%.
При этом "отставание" трат граждан от уровня прошлого года все же продолжает навёрстываться: если в апреле их расходы упали более чем на четверть, то в мае уже на 16,8%, а теперь, в июне, на 8,5%.
Тем не менее, на фоне такой динамики аналитики указали, что этап быстрого восстановления завершается, а дальнейший рост расходов будет зависеть не только от открытия секторов, не работающих из-за эпидемиологических ограничений, но и от динамики зарплат.