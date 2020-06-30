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Сбербанк сравнил траты россиян в текущем и прошлом году
Объем расходов граждан на товары и услуги в июне не смог восстановиться до уровней прошлого года, сократившись на 8,5%, говорится в исследовании Сбербанка. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:14
россия
сбербанк россии
экономика
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2020
РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, сбербанк россии, экономика

Сбербанк сравнил траты россиян в текущем и прошлом году

15:14 30.06.2020
493
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБанкомат
Банкомат
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Объем расходов граждан на товары и услуги в июне не смог восстановиться до уровней прошлого года, сократившись на 8,5%, говорится в исследовании Сбербанка.
"По предварительной оценке, конечный спрос домохозяйств в июне сократился на 8,5% год к году, а по итогам первого полугодия 2020 года - на 8,8%", - подсчитали аналитики банка.
На общие результаты июня, по их мнению, могло повлиять усиление сокращения трат в недельном выражении: если еще на неделе с 15 по 21 расходы уменьшились всего на 0,5% по сравнению с предшествовавшей неделей, то 22-28 июня падение составило 1,7%.
При этом "отставание" трат граждан от уровня прошлого года все же продолжает навёрстываться: если в апреле их расходы упали более чем на четверть, то в мае уже на 16,8%, а теперь, в июне, на 8,5%.
Тем не менее, на фоне такой динамики аналитики указали, что этап быстрого восстановления завершается, а дальнейший рост расходов будет зависеть не только от открытия секторов, не работающих из-за эпидемиологических ограничений, но и от динамики зарплат.
Девушка за компьютером
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001034
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РоссияСбербанк РоссииЭкономика
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