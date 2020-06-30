Сбербанк сравнил траты россиян в текущем и прошлом году

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Объем расходов граждан на товары и услуги в июне не смог восстановиться до уровней прошлого года, сократившись на 8,5%, говорится в исследовании Объем расходов граждан на товары и услуги в июне не смог восстановиться до уровней прошлого года, сократившись на 8,5%, говорится в исследовании Сбербанка

"По предварительной оценке, конечный спрос домохозяйств в июне сократился на 8,5% год к году, а по итогам первого полугодия 2020 года - на 8,8%", - подсчитали аналитики банка.

На общие результаты июня, по их мнению, могло повлиять усиление сокращения трат в недельном выражении: если еще на неделе с 15 по 21 расходы уменьшились всего на 0,5% по сравнению с предшествовавшей неделей, то 22-28 июня падение составило 1,7%.

При этом "отставание" трат граждан от уровня прошлого года все же продолжает навёрстываться: если в апреле их расходы упали более чем на четверть, то в мае уже на 16,8%, а теперь, в июне, на 8,5%.