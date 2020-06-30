США работают над расширением санкций против Сирии

"Мы работаем активно над новым пакетом дополнительных санкций, но пока я не могу анонсировать дату их введения. Мы считаем, что важно сохранять давление на режим", - сказал Джеффри в ходе онлайн-брифинга, отвечая на вопрос, когда стоит ждать расширения антисирийских санкций в рамках закона Цезаря.