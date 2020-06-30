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Война в Сирии
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США работают над расширением санкций против Сирии
Вашингтон работает над новым пакетом санкций в рамках так называемого "закона Цезаря", но даты введения очередных рестрикций пока нет, заявил спецпредставитель... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:13
война в сирии
джеймс джеффри
война в сирии
валид муаллем
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джеймс джеффри, война в сирии, валид муаллем, башар асад, сирия, вашингтон (город), сша, в мире

США работают над расширением санкций против Сирии

15:12 30.06.2020 (обновлено: 15:13 30.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкСпециальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Вашингтон работает над новым пакетом санкций в рамках так называемого "закона Цезаря", но даты введения очередных рестрикций пока нет, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
"Мы работаем активно над новым пакетом дополнительных санкций, но пока я не могу анонсировать дату их введения. Мы считаем, что важно сохранять давление на режим", - сказал Джеффри в ходе онлайн-брифинга, отвечая на вопрос, когда стоит ждать расширения антисирийских санкций в рамках закона Цезаря.
Президент США Дональд Трамп подписал соответствующий закон, который стал известен как "Цезарь", в конце 2019 года. Он вступил в силу 1 июня и включает в себя санкции, затрагивающие практически все сферы экономики Сирии. Санкционный список был расширен 17 июня, под рестрикции попали 14 человек, в том числе супруга президента Сирии Башара Асада Асма и его сестра Бушра, а также 21 организация.
Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявлял, что США пытаются лишить сирийское население "последнего куска хлеба", используя санкции в качестве последнего оружия для достижения своих целей в САР. По его словам, Дамаск уже научился противодействовать санкциям Вашингтона и предпринимает действия для борьбы с последствиями санкций.
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Война в СирииДжеймс ДжеффриВойна в СирииВалид МуаллемБашар АсадСирияВашингтон (город)СШАВ мире
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