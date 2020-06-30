Санкции против Сирии не мешают гуманитарной помощи, считают в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заверил, что европейские санкции против Сирии не мешают оказанию гуманитарной помощи.
"Санкции ЕС не направлены против гражданского населения, нет ограничений для гуманитарных или медицинских поставок. Наши санкции направлены против тех, кто угнетает сирийский народ, бомбит медицинские учреждения и школы, использует химическое оружие", - сказал Боррель на международной онлайн-конференции "Брюссель-4".
По данным организаторов конференции "Брюссель-4", за пределами Сирии находятся порядка 6 миллионов беженцев, 11 миллионов сирийцев нуждаются в гуманитарной помощи внутри страны. Ситуацию осложняют социально-экономические последствия пандемии коронавируса.
Совет Европейского союза 28 мая на год продлил санкции против правительства Сирии, срок действия которых истекал 1 июня. Санкционный список включает 273 персоналии, которым запрещен въезд в ЕС, их средства должны быть заморожены. Также ограничительные меры распространяются на 70 организаций в Сирии.