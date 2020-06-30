Санкции против Сирии не мешают гуманитарной помощи, считают в ЕС

"Санкции ЕС не направлены против гражданского населения, нет ограничений для гуманитарных или медицинских поставок. Наши санкции направлены против тех, кто угнетает сирийский народ, бомбит медицинские учреждения и школы, использует химическое оружие", - сказал Боррель на международной онлайн-конференции "Брюссель-4".