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Война в Сирии
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Санкции против Сирии не мешают гуманитарной помощи, считают в ЕС
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заверил, что европейские санкции против Сирии не мешают оказанию... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:13
война в сирии
жозеп боррель
евросоюз
сирия
иордания
египет
в мире
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жозеп боррель, евросоюз, сирия, иордания, египет, в мире

Санкции против Сирии не мешают гуманитарной помощи, считают в ЕС

15:13 30.06.2020
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© Pool/Olivier HosletВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Pool/Olivier Hoslet
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заверил, что европейские санкции против Сирии не мешают оказанию гуманитарной помощи.
"Санкции ЕС не направлены против гражданского населения, нет ограничений для гуманитарных или медицинских поставок. Наши санкции направлены против тех, кто угнетает сирийский народ, бомбит медицинские учреждения и школы, использует химическое оружие", - сказал Боррель на международной онлайн-конференции "Брюссель-4".
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По его словам, ЕС выделяет 2,3 миллиарда евро для оказания помощи сирийцам в 2020-2021 годах. Эти средства, в частности, пойдут на обеспечение сирийских беженцев в Ливане, Турции, Иордании и Египте. "Они заслуживают поддержки ЕС, и эта поддержка будет продолжена", - сказал Боррель.
По данным организаторов конференции "Брюссель-4", за пределами Сирии находятся порядка 6 миллионов беженцев, 11 миллионов сирийцев нуждаются в гуманитарной помощи внутри страны. Ситуацию осложняют социально-экономические последствия пандемии коронавируса.
Совет Европейского союза 28 мая на год продлил санкции против правительства Сирии, срок действия которых истекал 1 июня. Санкционный список включает 273 персоналии, которым запрещен въезд в ЕС, их средства должны быть заморожены. Также ограничительные меры распространяются на 70 организаций в Сирии.
Сирийцы
Вчера, 14:40Война в Сирии
США намерены предоставить почти $700 миллионов гумпомощи сирийцам
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Война в СирииЖозеп БоррельЕвросоюзСирияИорданияЕгипетВ мире
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