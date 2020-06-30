https://ria.ru/20200630/1573687377.html
Финляндия получит от ЕС средства для приема несовершеннолетних беженцев
Финляндия получит от структур Евросоюза 12 миллионов евро для приема 175 несовершеннолетних, прибывающих в страну из лагерей Средиземноморских стран, сообщает... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:10
2020-06-30T15:10
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвд финляндии, евросоюз, кипр, финляндия, италия, в мире