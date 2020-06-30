Финляндия получит от ЕС средства для приема несовершеннолетних беженцев

"Фонд убежища, миграции и интеграции ЕС предоставит финансовую поддержку в размере 12 миллионов евро для приема лиц, ищущих убежища, из Средиземноморского региона. Поддержка ЕС покроет расходы, связанные с перемещением 175 несовершеннолетних в Финляндию", - говорится в сообщении.