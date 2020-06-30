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Финляндия получит от ЕС средства для приема несовершеннолетних беженцев
Финляндия получит от структур Евросоюза 12 миллионов евро для приема 175 несовершеннолетних, прибывающих в страну из лагерей Средиземноморских стран, сообщает... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:10
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мвд финляндии, евросоюз, кипр, финляндия, италия, в мире

Финляндия получит от ЕС средства для приема несовершеннолетних беженцев

15:10 30.06.2020
80
© Flickr / JonathanХельсинки
Хельсинки
© Flickr / Jonathan
Хельсинки. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 30 июн - РИА Новости. Финляндия получит от структур Евросоюза 12 миллионов евро для приема 175 несовершеннолетних, прибывающих в страну из лагерей Средиземноморских стран, сообщает во вторник МВД Финляндии.
Как ожидается, 175 несовершеннолетних беженцев, находящихся в лагерях Греции, Италии, Кипра и Мальты, прибудут в Финляндию в июле.
"Фонд убежища, миграции и интеграции ЕС предоставит финансовую поддержку в размере 12 миллионов евро для приема лиц, ищущих убежища, из Средиземноморского региона. Поддержка ЕС покроет расходы, связанные с перемещением 175 несовершеннолетних в Финляндию", - говорится в сообщении.
Уточняется, что поддержка ЕС покроет расходы по приему, проживанию и другие услуги для лиц, ищущих убежища.
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