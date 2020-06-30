В Орловской области откроют фитнес-центры и загородные лагеря

БРЯНСК, 30 июн – РИА Новости. Жители Орловской области с 1 июля смогут посещать фитнес-центры и бассейны, начнут работать загородные лагеря и санатории, сообщил губернатор Андрей Клычков.

"Продолжаю информировать вас о дальнейших шагах по снятию ограничений в хозяйствующих сферах региона: 1 июля состоится открытие фитнес-центров, массажных салонов, соляриев, бассейнов, бань, саун, а также загородных оздоровительных лагерей и санаториев", - сообщил губернатор на своей странице в соцсети Facebook.

По информации главы региона, с 10 июля заработают предприятия общественного питания при условии соблюдения социальной дистанции. С 13 июля возобновятся предварительные и периодические медосмотры, начнется работа дневных стационаров, а с 20 июля – круглосуточных стационаров. Десятого августа в полном объёме начнется оказание медицинской помощи с возобновлением прежней маршрутизации пациентов.

В сообщении отмечается, что с 1 августа дошкольные и среднепрофессиональные образовательные организации заработают в штатном режиме, а учебный процесс в школах будет возобновлен с 1 сентября. Глава региона подчеркивает, что функционирование указанных организаций будет возможно исключительно при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и с учетом динамики развития пандемии в регионе.

По информации федерального оперативного штаба, на 30 июня в Орловской области зарегистрировано 4513 случаев заболевания коронавирусом. При этом 2823 человека уже выздоровели. Сообщалось также о 61 летальном случае.