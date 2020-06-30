Индия будет проверять импортируемое электрооборудование на вирусы

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 июн - РИА Новости. Индия будет проверять все закупленное за границами страны, в том числе в Китае , электрооборудование на наличие вредоносных программ и троянских вирусов, заявил министр энергетики Радж Кумар Сингх.

"Энергетика - это очень чувствительный и стратегический сектор для любой страны. Электричество управляет всеми отраслями промышленности, системами связи и всеми базами данных, включая стратегические, и поэтому мы должны защищать его от любого саботажа со стороны стран, которые являются противниками или возможными противниками", - сказал он изданию Times of India

Он также отметил, что для импорта оборудования из стран, которые обозначены как противники или потенциальные противники, потребуется специальное разрешение правительства.

"У нас есть сообщения о том, что могут быть установлены вредоносные программы и троянские кони, которые могут быть активированы удаленно, чтобы обрушить энергетический сектор и экономику. Поэтому мы решили, поскольку это чувствительный сектор, какое бы оборудование ни производилось в Индии, мы будем его закупать. А те, что не производятся в Индии, мы будем импортировать, но тщательно проверять, чтобы исключить наличие каких-либо вредоносных или троянских программ", - сказал он.

Он сказал, что его министерство предложило ввести 25-процентную таможенную пошлину на солнечные модули с августа, которая может быть повышена до 40% с апреля 2022 года. В отношении солнечных батарей он предложил 15-процентную пошлину, которая в 2022 году вырастет до 25%. На солнечные инверторы предлагается ввести импортную пошлину в размере 20%.

На долю Китая приходится почти 80% поставок модулей в Индию. В настоящее время Индия взимает 15-процентную защитную пошлину на импорт солнечных батарей и модулей из Китая и Малайзии . Срок действия пошлины истекает в конце июля.