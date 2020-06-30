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ЦРПТ не ожидает сбоев поставок лекарств из-за обязательной маркировки
Оператор системы цифровой маркировки Центр развития перспективных технологий не ожидает перебоев с поставками лекарств в России или их дефицита из-за запуска... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:04
александр быков
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здоровье - общество
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александр быков, ригла , здоровье - общество, р-фарм, общество

ЦРПТ не ожидает сбоев поставок лекарств из-за обязательной маркировки

15:04 30.06.2020
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© Depositphotos / AlexkalinaЛекарства
Лекарства
© Depositphotos / Alexkalina
Лекарства. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Оператор системы цифровой маркировки Центр развития перспективных технологий не ожидает перебоев с поставками лекарств в России или их дефицита из-за запуска обязательной маркировки с 1 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Риски перебоев с поставками или дефицита из-за маркировки отсутствуют. Разработаны алгоритмы на случай технических сложностей на стороне участников оборота, например, отключения интернета в аптеке в момент продажи препарата – его все равно продадут пациенту", - рассказали в компании.
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Оператор ЦРПТ оценивает готовность участников рынка к маркировке лекарств как высокую. "Готовность производителей, дистрибуторов, медучреждений и аптек высокая, теперь необходимо отработать практические навыки. К настоящему времени в системе более 66 тысяч участников (регистрация в системе происходит по ИНН, то есть одним участником системы может быть, например, целая сеть аптек), выдано более 1,2 миллиарда кодов маркировки", - отметили в Центре.
Гендиректор сети аптек "Ригла" Александр Филиппов также не видит причин для возникновения перебоев с лекарствами. "С 1 июля маркированные товары будут постепенно поступать в аптеки. Немаркированные препараты, поступившие в обращение на рынке до этой даты и представленные на складах дистрибьюторов, в аптеках, будут беспрепятственно реализовываться до истечения срока годности", - добавил он.
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"За время подготовки к старту проекта "Ригла" не понесла значительных дополнительных затрат. Тем более мы не ожидаем их в дальнейшем, поэтому я уверен, что на стоимости лекарств для конечного потребителя внедрение маркировки не скажется", - сказал агентству Филиппов.
Российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" уже маркирует около 50 своих препаратов. "Мы не ожидаем роста цен на жизненно-необходимые и важнейшие лекарственные препараты из-за маркировки. Необходимо отметить, что со своей стороны группа компаний "Р-Фарм" делает все необходимое для того, чтобы не допустить дефектуры лекарственных средств", - прокомментировал РИА Новости директор по экономике здравоохранения группы компаний "Р-Фарм" Александр Быков.
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Александр БыковРиглаЗдоровье - ОбществоР-фармОбщество
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