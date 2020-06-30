ЦРПТ не ожидает сбоев поставок лекарств из-за обязательной маркировки

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Оператор системы цифровой маркировки Центр развития перспективных технологий не ожидает перебоев с поставками лекарств в России или их дефицита из-за запуска обязательной маркировки с 1 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Риски перебоев с поставками или дефицита из-за маркировки отсутствуют. Разработаны алгоритмы на случай технических сложностей на стороне участников оборота, например, отключения интернета в аптеке в момент продажи препарата – его все равно продадут пациенту", - рассказали в компании.

Оператор ЦРПТ оценивает готовность участников рынка к маркировке лекарств как высокую. "Готовность производителей, дистрибуторов, медучреждений и аптек высокая, теперь необходимо отработать практические навыки. К настоящему времени в системе более 66 тысяч участников (регистрация в системе происходит по ИНН, то есть одним участником системы может быть, например, целая сеть аптек), выдано более 1,2 миллиарда кодов маркировки", - отметили в Центре.

Гендиректор сети аптек " Ригла " Александр Филиппов также не видит причин для возникновения перебоев с лекарствами. "С 1 июля маркированные товары будут постепенно поступать в аптеки. Немаркированные препараты, поступившие в обращение на рынке до этой даты и представленные на складах дистрибьюторов, в аптеках, будут беспрепятственно реализовываться до истечения срока годности", - добавил он.

"За время подготовки к старту проекта "Ригла" не понесла значительных дополнительных затрат. Тем более мы не ожидаем их в дальнейшем, поэтому я уверен, что на стоимости лекарств для конечного потребителя внедрение маркировки не скажется", - сказал агентству Филиппов.