https://ria.ru/20200630/1573686649.html
Маски и перчатки вряд ли станут модным трендом, считают эксперты
Защитные маски и перчатки, которые люди вынуждены носить во время пандемии коронавируса, вряд ли станут модным трендом, люди устали от них, считают опрошенные... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:02
2020-06-30T15:02
культура
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владислав лисовец
игорь гуляев
общество
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владислав лисовец, игорь гуляев, общество
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Защитные маски и перчатки, которые люди вынуждены носить во время пандемии коронавируса, вряд ли станут модным трендом, люди устали от них, считают опрошенные РИА Новости эксперты в сфере моды.
"Говорить о том, что это модно, точно не приходится. Наоборот, я думаю, что теперь маска и перчатки будут восприниматься только с запретами, с карантином", - рассказал РИА Новости стилист Влад Лисовец.
По его мнению, дизайнерам и стилистам сложно вдохновиться этими аксессуарами и придумать новые дизайнерские решения. "Сложно вдохновиться тем, что закрыт рот и все время закрыты руки. Это вещи, которые абсолютно непрактичны для жизни, перчатки и зимой не очень удобные, а уж весной-летом – точно нет. Этот аксессуар всегда был таким особенным, для каких-то платьев, мероприятий, для каких-то светских вечеринок", - пояснил он.
Российский дизайнер Игорь Гуляев
также считает, что маски и перчатки не тренд, а необходимость. "Я не могу сказать, что это будет тренд, скорее, необходимость и аксессуар для успокоения самого себя и окружающих на ближайший год точно", - заявил он.
Дизайнер отметил, что в период пандемии его модный дом выпустил маски с лозунгом "Гуляй здоровым".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.