Маски и перчатки вряд ли станут модным трендом, считают эксперты

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Защитные маски и перчатки, которые люди вынуждены носить во время пандемии коронавируса, вряд ли станут модным трендом, люди устали от них, считают опрошенные РИА Новости эксперты в сфере моды.

"Говорить о том, что это модно, точно не приходится. Наоборот, я думаю, что теперь маска и перчатки будут восприниматься только с запретами, с карантином", - рассказал РИА Новости стилист Влад Лисовец.

По его мнению, дизайнерам и стилистам сложно вдохновиться этими аксессуарами и придумать новые дизайнерские решения. "Сложно вдохновиться тем, что закрыт рот и все время закрыты руки. Это вещи, которые абсолютно непрактичны для жизни, перчатки и зимой не очень удобные, а уж весной-летом – точно нет. Этот аксессуар всегда был таким особенным, для каких-то платьев, мероприятий, для каких-то светских вечеринок", - пояснил он.