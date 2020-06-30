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Кубань за пять лет увеличила производство сельхозпродукции на 25%
Краснодарский край за последние пять лет на четверть увеличил объем производства сельхозпродукции, до 427 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости губернатор... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:00
2020-06-30T15:00
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
экономика
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вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика
КРАСНОДАР, 30 июн - РИА Новости. Краснодарский край
за последние пять лет на четверть увеличил объем производства сельхозпродукции, до 427 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости губернатор региона Вениамин Кондратьев
.
"За последние пять лет Кубань на четверть увеличила объем производства сельхозпродукции, сейчас он составляет 427 миллиардов рублей. Мы выходим на совершенно новые обороты в сфере сельского хозяйства и продовольственной безопасности. Продолжаем не только полностью обеспечивать самих себя, но и кормить всю страну и знакомить с кубанскими продуктами новых зарубежных партнеров", - сказал губернатор.
Он уточнил, что количество стран, где товар из Кубани пользуется спросом, уже превысил 100. "Работу по расширению экспорта мы сейчас ведем и в рамках профильного нацпроекта", - добавил Кондратьев.
"Растет спрос, растет и предложение. Увеличить объемы выпускаемой продукции удается благодаря реализации инвестиционных проектов в отрасли. С 2015 года в АПК вложено 113,7 миллиарда рублей инвестиций, воплощено в жизнь около 200 крупных бизнес-соглашений, почти десять тысяч кубанцев получили новые рабочие места", - уточнил глава края.
По его данным, одни из самых крупных инвесторов, пришедших в регион за последние пять лет: животноводческие комплексы в Каневском и Павловском районах, проект в Абинском районе
по закладке сада интенсивного типа на площади 135 гектаров и строительство комплекса для хранения продукции производственной мощностью 5 тысяч тонн.