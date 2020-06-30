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Краснодарский край
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Кубань за пять лет увеличила производство сельхозпродукции на 25%
Краснодарский край за последние пять лет на четверть увеличил объем производства сельхозпродукции, до 427 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости губернатор... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:00
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
экономика
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353
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вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика

Кубань за пять лет увеличила производство сельхозпродукции на 25%

15:00 30.06.2020
91
© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Архивное фото
КРАСНОДАР, 30 июн - РИА Новости. Краснодарский край за последние пять лет на четверть увеличил объем производства сельхозпродукции, до 427 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"За последние пять лет Кубань на четверть увеличила объем производства сельхозпродукции, сейчас он составляет 427 миллиардов рублей. Мы выходим на совершенно новые обороты в сфере сельского хозяйства и продовольственной безопасности. Продолжаем не только полностью обеспечивать самих себя, но и кормить всю страну и знакомить с кубанскими продуктами новых зарубежных партнеров", - сказал губернатор.
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Он уточнил, что количество стран, где товар из Кубани пользуется спросом, уже превысил 100. "Работу по расширению экспорта мы сейчас ведем и в рамках профильного нацпроекта", - добавил Кондратьев.
"Растет спрос, растет и предложение. Увеличить объемы выпускаемой продукции удается благодаря реализации инвестиционных проектов в отрасли. С 2015 года в АПК вложено 113,7 миллиарда рублей инвестиций, воплощено в жизнь около 200 крупных бизнес-соглашений, почти десять тысяч кубанцев получили новые рабочие места", - уточнил глава края.
По его данным, одни из самых крупных инвесторов, пришедших в регион за последние пять лет: животноводческие комплексы в Каневском и Павловском районах, проект в Абинском районе по закладке сада интенсивного типа на площади 135 гектаров и строительство комплекса для хранения продукции производственной мощностью 5 тысяч тонн.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарский крайЭкономика
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