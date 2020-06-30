Кубань за пять лет увеличила производство сельхозпродукции на 25%

КРАСНОДАР, 30 июн - РИА Новости. Краснодарский край за последние пять лет на четверть увеличил объем производства сельхозпродукции, до 427 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости губернатор региона Вениамин Кондратьев

"За последние пять лет Кубань на четверть увеличила объем производства сельхозпродукции, сейчас он составляет 427 миллиардов рублей. Мы выходим на совершенно новые обороты в сфере сельского хозяйства и продовольственной безопасности. Продолжаем не только полностью обеспечивать самих себя, но и кормить всю страну и знакомить с кубанскими продуктами новых зарубежных партнеров", - сказал губернатор.

Он уточнил, что количество стран, где товар из Кубани пользуется спросом, уже превысил 100. "Работу по расширению экспорта мы сейчас ведем и в рамках профильного нацпроекта", - добавил Кондратьев.

"Растет спрос, растет и предложение. Увеличить объемы выпускаемой продукции удается благодаря реализации инвестиционных проектов в отрасли. С 2015 года в АПК вложено 113,7 миллиарда рублей инвестиций, воплощено в жизнь около 200 крупных бизнес-соглашений, почти десять тысяч кубанцев получили новые рабочие места", - уточнил глава края.