ЛНР обвинила Киев в размещении техники у линии соприкосновения в Донбассе

В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года. Народная милиция ЛНР неоднократно обвиняла украинских силовиков в размещении вооружения и военной техники близ жилых домов в населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе.