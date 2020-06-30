ЛНР обвинила Киев в размещении техники у линии соприкосновения в Донбассе

ЛУГАНСК, 30 июн - РИА Новости. Украинские силовики разместили бронетехнику в жилом районе подконтрольного Киеву села Новозвановка у линии соприкосновения в Донбассе, заявил во вторник журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года. Народная милиция ЛНР неоднократно обвиняла украинских силовиков в размещении вооружения и военной техники близ жилых домов в населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе.
"Командование ВСУ продолжает подвергать смертельной опасности мирных жителей, размещая вблизи населенных пунктов (в Донбассе - ред.) вооружение и военную технику", - заявил Осадчий.
Он уточнил, что в подконтрольной Киеву Новозвановке вблизи жилых домов Народная милиция ЛНР зафиксировала шесть боевых бронированных машин украинских силовиков.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения