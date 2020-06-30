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ЛНР обвинила Киев в размещении техники у линии соприкосновения в Донбассе
Украинские силовики разместили бронетехнику в жилом районе подконтрольного Киеву села Новозвановка у линии соприкосновения в Донбассе, заявил во вторник... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:59
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
донбасс
луганская народная республика
в мире
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яков осадчий, ситуация в днр и лнр, донбасс, луганская народная республика, в мире

ЛНР обвинила Киев в размещении техники у линии соприкосновения в Донбассе

14:59 30.06.2020
557
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины. Архивное фото
ЛУГАНСК, 30 июн - РИА Новости. Украинские силовики разместили бронетехнику в жилом районе подконтрольного Киеву села Новозвановка у линии соприкосновения в Донбассе, заявил во вторник журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года. Народная милиция ЛНР неоднократно обвиняла украинских силовиков в размещении вооружения и военной техники близ жилых домов в населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе.
"Командование ВСУ продолжает подвергать смертельной опасности мирных жителей, размещая вблизи населенных пунктов (в Донбассе - ред.) вооружение и военную технику", - заявил Осадчий.
Он уточнил, что в подконтрольной Киеву Новозвановке вблизи жилых домов Народная милиция ЛНР зафиксировала шесть боевых бронированных машин украинских силовиков.
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9 декабря 2019, 21:34
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаВ мире
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