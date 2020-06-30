Белый дом прокомментировал обвинения против России в "сговоре с талибами"

"На протяжении нескольких последних дней New York Times и другие новостные СМИ сообщали предположения относительно наших войск в Афганистане. Хотя мы обычно не обсуждаем подобные темы, мы постоянно оцениваем доклады разведки и сообщаем президенту по необходимости. Поскольку предположения в недавних статьях в прессе не были верифицированы или подтверждены разведывательным сообществом, президенту Трампу не докладывали по этим предметам", - заявил О'Брайен.