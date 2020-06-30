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Белый дом прокомментировал обвинения против России в "сговоре с талибами"
Обвинения в "сговоре РФ с талибами", опубликованные в прессе, не подтверждены спецслужбами США, и поэтому о них не сообщалось президенту Дональду Трампу, заявил РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:14
дональд трамп
дмитрий песков
владимир путин
афганистан
россия
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в мире
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353
60
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дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, афганистан, россия, сша, в мире

Белый дом прокомментировал обвинения против России в "сговоре с талибами"

14:58 30.06.2020 (обновлено: 15:14 30.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкЗдание Белого в Вашингтоне. 30 июля 2019
Здание Белого в Вашингтоне. 30 июля 2019
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Обвинения в "сговоре РФ с талибами", опубликованные в прессе, не подтверждены спецслужбами США, и поэтому о них не сообщалось президенту Дональду Трампу, заявил советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
"На протяжении нескольких последних дней New York Times и другие новостные СМИ сообщали предположения относительно наших войск в Афганистане. Хотя мы обычно не обсуждаем подобные темы, мы постоянно оцениваем доклады разведки и сообщаем президенту по необходимости. Поскольку предположения в недавних статьях в прессе не были верифицированы или подтверждены разведывательным сообществом, президенту Трампу не докладывали по этим предметам", - заявил О'Брайен.
Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.
Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой".
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
29 июня, 17:39
Пелоси не исключила мер против России после статьи о "сговоре" с талибами
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.
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Дональд ТрампДмитрий ПесковВладимир ПутинАфганистанРоссияСШАВ мире
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