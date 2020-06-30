В Роструде рассказали о цифровой витрине стажировок

"Новый сервис будет содержать информацию о практиках и стажировках и поможет объединить работодателей, образовательные организации, студентов в едином маркетплейсе. То есть вся необходимая информация для организации стажировки и практики будет аккумулирована на одной площадке", – пояснил замглавы Роструда Денис Васильев, слова которого приводит пресс-служба ведомства.