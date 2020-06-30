https://ria.ru/20200630/1573686371.html
В Роструде рассказали о цифровой витрине стажировок
Цифровая витрина стажировок объединит студентов и работодателей на одной площадке, даст возможность заключать соглашения об организации стажировок с... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:58
2020-06-30T15:02
навигатор абитуриента
антон котяков
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
навигатор абитуриента, антон котяков, федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости.
Цифровая витрина стажировок объединит студентов и работодателей на одной площадке, даст возможность заключать соглашения об организации стажировок с образовательными организациями, рассказали РИА Новости в Роструде
.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков
рассказал, что в России на базе портала "Работа в России" будет создана цифровая витрина стажировок для молодых специалистов.
"Новый сервис будет содержать информацию о практиках и стажировках и поможет объединить работодателей, образовательные организации, студентов в едином маркетплейсе. То есть вся необходимая информация для организации стажировки и практики будет аккумулирована на одной площадке", – пояснил замглавы Роструда Денис Васильев, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Так, например, молодые люди смогут ознакомиться с предложениями работодателей о прохождении практики или стажировки и, при желании, подать заявку. Также работодатели и образовательные организации смогут заключить соглашение о сотрудничестве в части организации стажировок прямо на портале, добавили в ведомстве.