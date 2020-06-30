Пострадавшим при пожаре в доме в Москве помогут восстановить документы

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Погорельцам в СВАО Москвы помогут восстановить документы и обеспечат продуктами, сообщили РИА Новости в пресс-службе префектуры.
Накануне четыре квартиры загорелись на третьем этаже дома на улице Проходчиков после хлопка. Спасены 17 человек, трое из них госпитализированы. По итогам осмотра пострадавшей квартиры специалисты Мосгаза установили, что газовые приборы не повреждены. СК сообщал, что жилец дома "проявил небрежность при обращении с газовоздушным оборудованием".
"Управа района оказывает жителям содействие в получении необходимых справок и восстановлении утраченных при пожаре документов, а также обеспечивает необходимую информационную поддержку. Управа района также выделит пострадавшим материальную помощь. По линии соцзащиты пострадавшим будет оказана психологическая помощь и юридическая поддержка. Также предусмотрена выдача электронных сертификатов на приобретение продуктов, необходимых вещей и товаров длительного пользования", - рассказали в префектуре.
В префектуре отметили, что сразу после пожара жителей обеспечили питьевой водой, сухими пайками и местом временного размещения - семьи погорельцев заселены в 11 номеров и обеспечены трехразовым питанием. Вместе с людьми новое место обитания получили две кошки и четыре крысы. Также к оказанию помощи погорельцам подключились добровольцы "Единой России", которые привезли питьевую воду, средства личной гигиены, средства индивидуальной защиты, корм для животных. Вместе с волонтерами приехали антикризисные психологи, их помощь сейчас очень востребована.
29 июня, 14:43Сказано в эфире"Затряслись окна". Очевидец рассказала о взрыве газа на севере МосквыВ понедельник в жилом доме на северо-востоке Москвы произошел сильный хлопок, приведший к пожару. Возгорание локализовали на площади 150 "квадратов", из здания спасли пятерых человек. В эфире радио Sputnik очевидцы рассказали первые подробности происшествия и поделились кадрами с места событий.
"Организовано социальное такси от дома на Проходчиков до гостиницы. Волонтеры персонально пообщались с каждым из пострадавших, чтобы выяснить, в какой конкретно помощи нуждается человек. Больше всего люди испытывают потребность в одежде и обуви", - уточнили в пресс-службе.
Там также сообщили, что двое из пострадавших состоят на учете в районном центре социального обслуживания, предоставление социальной поддержки оказывается им в полном объеме.