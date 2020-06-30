Плавучая АЭС впервые начала выдачу тепла потребителям на Чукотке

"Сегодня подано первое тепло от плавучей атомной теплоэлектростанции в 5-й микрорайон города Певека (Чукотский АО)", - говорится в сообщении.

"До настоящего времени плавучая АЭС вырабатывала только электроэнергию. С сегодняшнего дня она производит два продукта: помимо электроэнергии еще и тепло", ‒ отметил директор "Дирекции по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций" (филиал "Росэнергоатома") Виталий Трутнев, слова которого приведены в сообщении.