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Плавучая АЭС впервые начала выдачу тепла потребителям на Чукотке
Единственная в мире российская плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) впервые начала выдачу тепла потребителям на Чукотке, сообщил во вторник концерн... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T20:10
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353
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новости - экология, чукотка, росэнергоатом, экономика

Плавучая АЭС впервые начала выдачу тепла потребителям на Чукотке

14:53 30.06.2020 (обновлено: 20:10 30.06.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкПлавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870 "Академик Ломоносов" в порту города Певек
Плавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870 Академик Ломоносов в порту города Певек
© РИА Новости
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Единственная в мире российская плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) впервые начала выдачу тепла потребителям на Чукотке, сообщил во вторник концерн "Росэнергоатом".
"Сегодня подано первое тепло от плавучей атомной теплоэлектростанции в 5-й микрорайон города Певека (Чукотский АО)", - говорится в сообщении.
"До настоящего времени плавучая АЭС вырабатывала только электроэнергию. С сегодняшнего дня она производит два продукта: помимо электроэнергии еще и тепло", ‒ отметил директор "Дирекции по сооружению и эксплуатации плавучих атомных теплоэлектростанций" (филиал "Росэнергоатома") Виталий Трутнев, слова которого приведены в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев во время встречи
17 июня, 15:23
Глава Росатома рассказал Путину о работе российской плавучей АЭС
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РИА НаукаНовости - ЭкологияЧукоткаРосэнергоатомЭкономика
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