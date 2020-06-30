https://ria.ru/20200630/1573685954.html
Плавучая АЭС впервые начала выдачу тепла потребителям на Чукотке
Единственная в мире российская плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) впервые начала выдачу тепла потребителям на Чукотке, сообщил во вторник концерн... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:53
2020-06-30T20:10
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - экология, чукотка, росэнергоатом, экономика