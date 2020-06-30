В Тамбовской области число жертв коронавируса возросло до 23

За последние сутки в регионе подтверждены 46 случаев CОVID-19. Среди заболевших - 16 мужчин, 26 женщин, четверо детей (девочки 8, 15 лет, мальчики 2, 12 лет). Всего в области 4727 случаев CОVID-19, из них 1666 - без клинических проявлений. Выздоровели в регионе 2996 человек, из них 1413 выписаны из стационара, 1583 сняты с амбулаторного наблюдения на дому, умерли, по последним данным, 23.