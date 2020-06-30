В Тамбовской области число жертв коронавируса возросло до 23

ВОРОНЕЖ, 30 июн - РИА Новости. Двое пожилых жителей Тамбовской области, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция, скончались в больнице, общее число умерших пациентов с COVID-19 в регионе возросло до 23, следует из сообщения администрации региона.
За последние сутки в регионе подтверждены 46 случаев CОVID-19. Среди заболевших - 16 мужчин, 26 женщин, четверо детей (девочки 8, 15 лет, мальчики 2, 12 лет). Всего в области 4727 случаев CОVID-19, из них 1666 - без клинических проявлений. Выздоровели в регионе 2996 человек, из них 1413 выписаны из стационара, 1583 сняты с амбулаторного наблюдения на дому, умерли, по последним данным, 23.
"Женщина 86 лет, жительница Тамбова, страдающая ишемической болезнью сердца, стенозирующим атеросклерозом коронарных артерий, постинфарктным кардиосклерозом, гипертонической болезнью, ожирением, с клиникой тяжелой двухсторонней пневмонии госпитализирована в Центр для лечения пневмоний, вызванных CОVID-19, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на проводимое интенсивное лечение в условиях реанимационного отделения, смерть наступила на 9-й день с момента госпитализации", - говорится в сообщении.
По заключению патологоанатомического исследования, у пациентки подтверждена двухсторонняя тотальная вирусная пневмония, ассоциированная с CОVID-19, развившаяся на фоне тяжелых хронических заболеваний.
"Мужчина 65 лет, житель Мичуринска, страдающий гипертонической болезнью, атеросклеротическим кардиосклерозом аорты и коронарных артерий, ожирением, с клиникой тяжелой двухсторонней пневмонии госпитализирован в Центр для лечения пневмоний, вызванных CОVID-19, несмотря на проводимое интенсивное лечение, смерть наступила на четвертый день с момента госпитализации", - сообщает администрация региона.
У пациента также подтверждена двухсторонняя тотальная вирусная пневмония, развившаяся на фоне тяжелых хронических заболеваний. Течение заболевания осложнилось острой дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом с развитием в финале выраженного отека легких.
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