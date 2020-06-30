ФАС обсуждает введение десятилетнего тарифа "Газпрома" на транспортировку

"Мы сейчас обсуждаем введение десятилетнего тарифа для "Транснефти", для "Россетей" и даже "Газпрома" для газовой трубы. Нам главное, чтобы, во-первых, компании получали нормальную доходную базу для формирования инвестпрограмм, развития, ремонта, поддержания существующей сети. С другой стороны, нам важно, чтобы они уменьшали свои издержки, потому что многие действительно очень хорошо, слишком хорошо живут, в отличие от наших потребителей, и особенно в коммунальной сфере, поэтому будет инфляция минус, а не инфляция плюс в подавляющем большинстве случаев", - сказал Артемьев на брифинге с Ассоциацией европейского бизнеса.