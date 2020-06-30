ФАС обсуждает введение десятилетнего тарифа "Газпрома" на транспортировку

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба обсуждает введение долгосрочного десятилетнего тарифа на транспортировку газа для "Газпрома", заявил глава ведомства Игорь Артемьев.
Ранее Артемьев неоднократно заявлял, что ведомство готово обсуждать долгосрочные тарифы для "Транснефти" и "Россетей", так как компании в достаточной степени "раскрылись" перед ведомством. Говоря о "Газпроме", глава ФАС отмечал, что для получения "длинного" тарифа у компании должны быть хорошие правила недискриминационного доступа, поэтому для транспортировки газа служба пока не готова предоставить такой тариф.
"Мы сейчас обсуждаем введение десятилетнего тарифа для "Транснефти", для "Россетей" и даже "Газпрома" для газовой трубы. Нам главное, чтобы, во-первых, компании получали нормальную доходную базу для формирования инвестпрограмм, развития, ремонта, поддержания существующей сети. С другой стороны, нам важно, чтобы они уменьшали свои издержки, потому что многие действительно очень хорошо, слишком хорошо живут, в отличие от наших потребителей, и особенно в коммунальной сфере, поэтому будет инфляция минус, а не инфляция плюс в подавляющем большинстве случаев", - сказал Артемьев на брифинге с Ассоциацией европейского бизнеса.
"Однако если компания имеет экономически недостаточные, необоснованные тарифы, слишком маленькие, мы будем в отдельных случаях после глубоких проверок и изысканий давать тариф выше инфляции, восстанавливая таким образом справедливость", - уточнил он