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В Самарской области откроют кафе, рестораны и турбазы
Кафе и рестораны откроются в Самарской области с 1 июля, но при условии соблюдения ограничения в четыре квадратных метра на каждого посетителя, сообщил во... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:48
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий азаров, самарская область, общество

В Самарской области откроют кафе, рестораны и турбазы

14:48 30.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГорожане в уличном кафе
Горожане в уличном кафе
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Горожане в уличном кафе. Архивное фото
САМАРА, 30 июн - РИА Новости. Кафе и рестораны откроются в Самарской области с 1 июля, но при условии соблюдения ограничения в четыре квадратных метра на каждого посетителя, сообщил во вторник губернатор региона Дмитрий Азаров.

"Сегодня по итогам штаба принимаю решение разрешить работу кафе и ресторанов с дополнительными ограничениями – четыре квадратных метра на каждого посетителя", - сказал Азаров на видео, размещенном в официальной группе регионального оперштаба в соцсети "ВКонтакте".

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По словам губернатора, с 1 июля в регионе также смогут возобновить работу турбазы и базы отдыха, планируется, что детские лагеря откроются с 15 июля. При этом, как отметил Азаров, в Самарской области продолжает действовать масочный режим и социальное дистанцирование.
В Самарской области с конца марта до 23 июня включительно действовал режим самоизоляции для граждан. Ранее правительство области разрешило работать ряду организаций, в том числе системообразующим предприятиям региона. Позже открылись парикмахерские и салоны красоты, МФЦ, получили разрешение на работу самозанятые. С 18 мая в регионе были разрешены прогулки не более двух человек вместе, а также открылись торговые точки с площадью зала не более 400 квадратных метров и отдельным входом, с 22 июня – все магазины и торговые центры. С 26 июня власти Самарской области разрешили открыться летним кафе, обслуживающих клиентов на террасах и верандах.
С начала пандемии в Самарской области подтверждено 4837 случаев заражения коронавирусом, 2714 человек выздоровели, 56 скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий АзаровСамарская областьОбщество
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