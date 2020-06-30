https://ria.ru/20200630/1573685576.html
В Самарской области откроют кафе, рестораны и турбазы
Кафе и рестораны откроются в Самарской области с 1 июля, но при условии соблюдения ограничения в четыре квадратных метра на каждого посетителя, сообщил во... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:48
2020-06-30T14:48
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дмитрий азаров
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий азаров, самарская область, общество
САМАРА, 30 июн - РИА Новости.
Кафе и рестораны откроются в Самарской области
с 1 июля, но при условии соблюдения ограничения в четыре квадратных метра на каждого посетителя, сообщил во вторник губернатор региона Дмитрий Азаров
.
"Сегодня по итогам штаба принимаю решение разрешить работу кафе и ресторанов с дополнительными ограничениями – четыре квадратных метра на каждого посетителя", - сказал Азаров на видео, размещенном в официальной группе регионального оперштаба в соцсети "ВКонтакте".
По словам губернатора, с 1 июля в регионе также смогут возобновить работу турбазы и базы отдыха, планируется, что детские лагеря откроются с 15 июля. При этом, как отметил Азаров, в Самарской области продолжает действовать масочный режим и социальное дистанцирование.
В Самарской области с конца марта до 23 июня включительно действовал режим самоизоляции для граждан. Ранее правительство области разрешило работать ряду организаций, в том числе системообразующим предприятиям региона. Позже открылись парикмахерские и салоны красоты, МФЦ, получили разрешение на работу самозанятые. С 18 мая в регионе были разрешены прогулки не более двух человек вместе, а также открылись торговые точки с площадью зала не более 400 квадратных метров и отдельным входом, с 22 июня – все магазины и торговые центры. С 26 июня власти Самарской области разрешили открыться летним кафе, обслуживающих клиентов на террасах и верандах.
С начала пандемии в Самарской области подтверждено 4837 случаев заражения коронавирусом, 2714 человек выздоровели, 56 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.