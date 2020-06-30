В Самарской области откроют кафе, рестораны и турбазы

"Сегодня по итогам штаба принимаю решение разрешить работу кафе и ресторанов с дополнительными ограничениями – четыре квадратных метра на каждого посетителя", - сказал Азаров на видео, размещенном в официальной группе регионального оперштаба в соцсети "ВКонтакте".

По словам губернатора, с 1 июля в регионе также смогут возобновить работу турбазы и базы отдыха, планируется, что детские лагеря откроются с 15 июля. При этом, как отметил Азаров, в Самарской области продолжает действовать масочный режим и социальное дистанцирование.

В Самарской области с конца марта до 23 июня включительно действовал режим самоизоляции для граждан. Ранее правительство области разрешило работать ряду организаций, в том числе системообразующим предприятиям региона. Позже открылись парикмахерские и салоны красоты, МФЦ, получили разрешение на работу самозанятые. С 18 мая в регионе были разрешены прогулки не более двух человек вместе, а также открылись торговые точки с площадью зала не более 400 квадратных метров и отдельным входом, с 22 июня – все магазины и торговые центры. С 26 июня власти Самарской области разрешили открыться летним кафе, обслуживающих клиентов на террасах и верандах.