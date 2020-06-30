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Адвокат Ефремова рассказал о проблемах со здоровьем у актера
У Михаила Ефремова начались проблемы с сердцем, рассказал "Звезде" адвокат актера Эльман Пашаев. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:23
эльман пашаев
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россия
михаил ефремов
москва
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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Адвокат Ефремова рассказал о проблемах со здоровьем у актера

14:46 30.06.2020 (обновлено: 17:23 30.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. У Михаила Ефремова начались проблемы с сердцем, рассказал "Звезде" адвокат актера Эльман Пашаев.
"Он намного больше переживает за (погибшего в ДТП Сергея. — Прим. ред.) Захарова, чем его родня", — сказал юрист.
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По словам защитника, Ефремов строго соблюдает условия домашнего ареста, поэтому не стал посещать могилу матери в годовщину ее смерти 25 июня.
Три недели назад Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон Lada. За рулем был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро скончался в больнице.
Как показала экспертиза, в момент аварии актер был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Возбуждено уголовное дело, по которому Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.
Актер Михаил Ефремов
26 июня, 01:45
Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
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