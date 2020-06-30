Адвокат Ефремова рассказал о проблемах со здоровьем у актера

"Он намного больше переживает за (погибшего в ДТП Сергея. — Прим. ред.) Захарова, чем его родня", — сказал юрист.

По словам защитника, Ефремов строго соблюдает условия домашнего ареста, поэтому не стал посещать могилу матери в годовщину ее смерти 25 июня.

Как показала экспертиза, в момент аварии актер был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Возбуждено уголовное дело, по которому Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.