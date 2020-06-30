https://ria.ru/20200630/1573685236.html
Адвокат Ефремова рассказал о проблемах со здоровьем у актера
У Михаила Ефремова начались проблемы с сердцем, рассказал "Звезде" адвокат актера Эльман Пашаев. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:46
2020-06-30T17:23
эльман пашаев
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россия
михаил ефремов
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200630/1573677723.html
https://ria.ru/20200626/1573491903.html
Арсений Новиков
Дешёвые заходы адвоката....
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Naum Vygodsky
Абстинентный синдром. Бывает.
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16
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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