В Подмосковье более шести тысяч добровольцев помогали в период пандемии

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Более 6 тысяч представителей волонтерских организаций, социально ориентированного бизнеса, обычных граждан оказывали адресную помощь нуждающимся жителям Подмосковья в период самоизоляции, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Несколько месяцев многие в Подмосковье вынуждены были находиться дома, не работать, и особенно тяжело пришлось людям старшего возраста и семьям, у которых много детей. Мы попросили в каждой территории самых активных, самых неравнодушных жителей помогать таким людям. Я хочу поблагодарить волонтеров, которые все это время регулярно, безвозмездно тратили свое время и силы, вкладывали душу, чтобы те, кто оказался в сложной ситуации, почувствовали заботу, внимание, поддержку. Это очень важная работа. Я хочу, чтобы каждый, кто совершает такие поступки, и дальше был востребован", - сказал Воробьев, которого цитирует пресс-служба.
Он вручил в Доме правительства Московской области 20 добровольцам памятные медали "За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи "#МыВместе", учрежденные распоряжением президента РФ, а также почетные грамоты. Такие награды в Подмосковье получат свыше 350 волонтеров.
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