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В Подмосковье более шести тысяч добровольцев помогали в период пандемии
Более 6 тысяч представителей волонтерских организаций, социально ориентированного бизнеса, обычных граждан оказывали адресную помощь нуждающимся жителям... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:46
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353
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В Подмосковье более шести тысяч добровольцев помогали в период пандемии

14:46 30.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновМосковская область
Московская область
© РИА Новости / Максим Блинов
Московская область. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Более 6 тысяч представителей волонтерских организаций, социально ориентированного бизнеса, обычных граждан оказывали адресную помощь нуждающимся жителям Подмосковья в период самоизоляции, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Несколько месяцев многие в Подмосковье вынуждены были находиться дома, не работать, и особенно тяжело пришлось людям старшего возраста и семьям, у которых много детей. Мы попросили в каждой территории самых активных, самых неравнодушных жителей помогать таким людям. Я хочу поблагодарить волонтеров, которые все это время регулярно, безвозмездно тратили свое время и силы, вкладывали душу, чтобы те, кто оказался в сложной ситуации, почувствовали заботу, внимание, поддержку. Это очень важная работа. Я хочу, чтобы каждый, кто совершает такие поступки, и дальше был востребован", - сказал Воробьев, которого цитирует пресс-служба.
Он вручил в Доме правительства Московской области 20 добровольцам памятные медали "За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи "#МыВместе", учрежденные распоряжением президента РФ, а также почетные грамоты. Такие награды в Подмосковье получат свыше 350 волонтеров.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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