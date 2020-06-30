В Подмосковье более шести тысяч добровольцев помогали в период пандемии

Он вручил в Доме правительства Московской области 20 добровольцам памятные медали "За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи "#МыВместе", учрежденные распоряжением президента РФ, а также почетные грамоты. Такие награды в Подмосковье получат свыше 350 волонтеров.