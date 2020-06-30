Во Владимирской области число жертв коронавируса достигло 63

"За период наблюдения в области отмечено 64 летальных случая. Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований. Выздоровели в регионе 2724 пациента с новой коронавирусной инфекцией, в том числе за 29 июня – 151 человек", - говорится в сообщении.