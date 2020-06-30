Во Владимирской области число жертв коронавируса достигло 63

ВОРОНЕЖ, 30 июн - РИА Новости. Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области увеличилось до 63, общее число заболевших выросло до 4362, сообщила администрация региона.
За последние сутки во Владимирской области COVID-19 подтвержден у 48 пациентов.
"Всего в области зарегистрировано 4362 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. К 29 июня их число достигло 63.
"За период наблюдения в области отмечено 64 летальных случая. Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований. Выздоровели в регионе 2724 пациента с новой коронавирусной инфекцией, в том числе за 29 июня – 151 человек", - говорится в сообщении.
За сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций за медицинской помощью обратились 180 человек, у всех - среднетяжёлые и тяжёлые формы, госпитализированы 60 пациентов с признаками внебольничной пневмонии. Всего на стационарном лечении находятся 23 пациента с ОРВИ и 739 – с пневмонией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.