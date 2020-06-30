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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200630/1573684978.html
Во Владимирской области число жертв коронавируса достигло 63
Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области увеличилось до 63, общее число заболевших выросло до 4362,... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
владимирская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572694966_1142:0:2939:1011_1400x0_80_0_0_012cb6719d01f4328bfc3f5c3cec1175.jpg
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коронавирус в россии, владимирская область, общество

Во Владимирской области число жертв коронавируса достигло 63

14:53 30.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФельдшер скорой медицинской помощи
Фельдшер скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Максим Блинов
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Фельдшер скорой медицинской помощи . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 30 июн - РИА Новости. Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области увеличилось до 63, общее число заболевших выросло до 4362, сообщила администрация региона.
За последние сутки во Владимирской области COVID-19 подтвержден у 48 пациентов.
"Всего в области зарегистрировано 4362 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. К 29 июня их число достигло 63.
"За период наблюдения в области отмечено 64 летальных случая. Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований. Выздоровели в регионе 2724 пациента с новой коронавирусной инфекцией, в том числе за 29 июня – 151 человек", - говорится в сообщении.
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин
29 июня, 11:24Распространение нового коронавируса
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За сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций за медицинской помощью обратились 180 человек, у всех - среднетяжёлые и тяжёлые формы, госпитализированы 60 пациентов с признаками внебольничной пневмонии. Всего на стационарном лечении находятся 23 пациента с ОРВИ и 739 – с пневмонией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииВладимирская областьОбщество
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