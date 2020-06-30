Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200630/1573684860.html
В Тульской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 107
Четыре пациента в возрасте от 63 до 84 лет с подтвержденным коронавирусом умерли за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев возросло до 103,... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:42
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
тульская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569238540_0:70:2570:1516_1400x0_80_0_0_38cb3fb6fb127d99125de4ba5ee4c951.jpg
https://ria.ru/20200623/1573335775.html
тульская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569238540_0:70:2570:1516_1400x0_80_0_0_38cb3fb6fb127d99125de4ba5ee4c951.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569238540_230:0:2342:1584_1400x0_80_0_0_8305f8f2b41a4f3ba5aae40dc7e34435.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569238540_342:0:1926:1584_1400x0_80_0_0_b9bf7d9f2fd4a003b82f4d749bc41196.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тульская область, общество

В Тульской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 107

14:42 30.06.2020
159
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи
Бригада скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Бригада скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 30 июн - РИА Новости. Четыре пациента в возрасте от 63 до 84 лет с подтвержденным коронавирусом умерли за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев возросло до 103, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в области зарегистрированы 73 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели за сутки 52 человека.
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
23 июня, 05:35Распространение нового коронавируса
Ученый спрогнозировал снижение смертности от COVID-19 в России
"Четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Тулы в возрасте от 63 до 84 лет", - говорится в сообщении.
COVID-19 в Тульской области за время пандемии подтвержден у 6686 человек, выздоровели 5494 пациента.
Всего в регионе умерли 107 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100010
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тульская областьОбщество
Рекомендуем
Люди с флагами празднуют принятие парламентом Китая закона о национальной безопасности Гонконга. 30 июня 2020
Эксперт прокомментировал закон о национальной безопасности Гонконга
Сирийцы
США намерены предоставить почти $700 миллионов гумпомощи сирийцам
Собор Святой Софии в Стамбуле
Варфоломей выступил против превращения собора Святой Софии в мечеть
Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча
В Таиланде продлили режим ЧП из-за коронавируса
Военнослужащий Северного флота РФ на избирательном участке в Североморске, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
На Северном флоте завершилось голосование по поправкам в Конституцию
Столица Кабардино-Балкарии Нальчик
Власти КБР примут меры для восстановления турпотока
Лесные пожары в Якутии
Метеорологи назвали причину крупных лесных пожаров в Арктике
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
У американских военнослужащих на авиабазе в Кувейте выявили коронавирус
Логотип южнокорейского производителя автомобилей Hyundai в автосалоне в Москв
Hyundai отзывает 47,7 тысячи автомобилей в России
Президент Украины Владимир Зеленский
Уровень доверия украинцев к Зеленскому снизился до 40%, показал опрос
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала
Лукашенко объяснил, почему нельзя "забывать дорогу к памятникам"
Фельдшер скорой медицинской помощи
Во Владимирской области число жертв коронавируса достигло 63
Врач скорой помощи
В Тверской области рассказали о новых случаях коронавируса
Машина скорой помощи
В Тамбовской области число жертв коронавируса возросло до 23
Горожане в уличном кафе
В Самарской области откроют кафе, рестораны и турбазы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:15Украина и Польша запускают виртуальное соединение своих газовых систем
07:12Ливийские племена передали нефтяные объекты страны ЛНА и парламенту
07:11В России увеличили предельный возраст ректоров вузов до 70 лет
07:09На Сахалине осудили уроженца Узбекистана за финансирование терроризма
07:07В США заявили, что всегда рассматривают военный сценарий против Ирана
07:04Cirque du Soleil возобновит шоу не раньше начала 2021 года
07:03Новый министр образования Бразилии уволился из-за подлога в резюме
07:01В КНР назвали закон о нацбезопасности Гонконга "специальным подарком"
06:59В Сургуте полицейских уволили после банкета в обход запретов из-за COVID
06:56Потерпевшие по делу Вайнштейна получат около 19 миллионов долларов
06:55Новый банк развития БРИКС выделил России 205 миллионов евро
06:51В Госсовете КНР прокомментировали закон о нацбезопасности Гонконга
06:43В Германии выявили 466 новых случаев COVID-19
06:42В Южной Корее зафиксировали 51 случай COVID-19
06:41В Приамурье сняли ограничение на въезд в город Свободный
06:40Эксперт рассказал, с кого должны начать вакцинацию от COVID-19
06:39В Китае за сутки выявили три случая COVID-19
06:38В Мексике выявили более 5400 новых случаев COVID-19
06:38В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,4 миллиона
06:37В Колумбии выявили почти три тысячи новых случаев COVID-19
Лента новостейМолния