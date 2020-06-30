В Тульской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 107

"Четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от пневмонии. Это жители Тулы в возрасте от 63 до 84 лет", - говорится в сообщении.

COVID-19 в Тульской области за время пандемии подтвержден у 6686 человек, выздоровели 5494 пациента.

Всего в регионе умерли 107 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.