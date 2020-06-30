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Война в Сирии
https://ria.ru/20200630/1573684525.html
США намерены предоставить почти $700 миллионов гумпомощи сирийцам
Вашингтон намерен предоставить почти 700 миллионов долларов гуманитарной помощи жителям Сирии и сирийским беженцам в регионе, заявил спецпредставитель США по... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:40
война в сирии
джеймс джеффри
евросоюз
сирия
оон
сша
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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джеймс джеффри, евросоюз, сирия, оон, сша, в мире

США намерены предоставить почти $700 миллионов гумпомощи сирийцам

14:40 30.06.2020
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© AP Photo / Hassan AmmarСирийцы
Сирийцы
© AP Photo / Hassan Ammar
Сирийцы. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Вашингтон намерен предоставить почти 700 миллионов долларов гуманитарной помощи жителям Сирии и сирийским беженцам в регионе, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри по итогам конференции по Сирии "Брюссель-4".
"Сегодня утром на конференции США пообещали более 696 миллионов долларов гуманитарной помощи уязвимым и пострадавшим от конфликта сирийцам", - заявил он журналистам в ходе телефонного брифинга.
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Вчера, 12:10Сказано в эфире
Политолог объяснил выход России из механизма деконфликтинга ООН в СирииСША потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН, заявила американский постпред Келли Крафт. В эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов оценил позиции сторон.
В частности, свыше 272 миллионов долларов пойдут на оказание помощи внутри Сирии, а 423 миллиона долларов – странам региона, где размещаются беженцы из САР.
Средства должны пойти на обеспечение людей продовольствием, питьевой водой, предоставление образования, медицинской и социальной помощи. Таким образом финансовая помощь со стороны США по гуманитарной помощи сирийцам достигла 11,3 миллиарда долларов, еще 1,3 миллиарда в общей сложности предоставлены в качестве "негуманитарной помощи и помощи для стабилизации".
Донорская конференция по Сирии "Брюссель-4", организуемая Евросоюзом при содействии ООН, состоялась во вторник в виртуальном формате без участия официального Дамаска, с которым ЕС не поддерживает отношения.
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Война в СирииДжеймс ДжеффриЕвросоюзСирияООНСШАВ мире
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