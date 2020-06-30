США намерены предоставить почти $700 миллионов гумпомощи сирийцам

"Сегодня утром на конференции США пообещали более 696 миллионов долларов гуманитарной помощи уязвимым и пострадавшим от конфликта сирийцам", - заявил он журналистам в ходе телефонного брифинга.

США потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН, заявила американский постпред Келли Крафт. В эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов оценил позиции сторон.

Политолог объяснил выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии США потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН, заявила американский постпред Келли Крафт. В эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов оценил позиции сторон.

В частности, свыше 272 миллионов долларов пойдут на оказание помощи внутри Сирии, а 423 миллиона долларов – странам региона, где размещаются беженцы из САР.

Средства должны пойти на обеспечение людей продовольствием, питьевой водой, предоставление образования, медицинской и социальной помощи. Таким образом финансовая помощь со стороны США по гуманитарной помощи сирийцам достигла 11,3 миллиарда долларов, еще 1,3 миллиарда в общей сложности предоставлены в качестве "негуманитарной помощи и помощи для стабилизации".