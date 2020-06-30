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Метеорологи назвали причину крупных лесных пожаров в Арктике
Причиной масштабных лесных пожаров, которые отмечаются в российской Арктике, Канаде и на Аляске, являются частые устойчивые антициклоны, сообщил журналистам... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:39
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погода, роман вильфанд, гидрометцентр, арктика, открытия - риа наука, аляска, канада

Метеорологи назвали причину крупных лесных пожаров в Арктике

14:39 30.06.2020
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© Фото : ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)Лесные пожары в Якутии
Лесные пожары в Якутии
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)
Лесные пожары в Якутии. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Причиной масштабных лесных пожаров, которые отмечаются в российской Арктике, Канаде и на Аляске, являются частые устойчивые антициклоны, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По данным Авиалесоохраны, площадь лесных пожаров в труднодоступных лесах Сибири превышает 1,5 миллиона гектаров. Как уточняет Гидрометцентр, наиболее высоки риски пожаров на севере Красноярского края и Якутии.
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"Во второй половине XX века метеорологи нечасто прогнозировали пожароопасные ситуации в арктических районах. Почему же сейчас появляется информация о возникновении пожаров?.. Очень высокая температура, леса горят везде на арктической территории (на Аляске и в Канаде тоже - ред.). С чем это связано? Происходит изменение циркуляции, все чаще формируются меридиональные процессы, а это залог формирования стационарного антициклона", - сказал Вильфанд.
Он пояснил, что в период малооблачной погоды постоянно нагревается подстилающая поверхность. Кроме того, в условиях Арктики солнце летом не заходит за горизонт, поэтому земля не охлаждается, что значительно повышает риски природных пожаров.
Заранее невозможно сказать, где будет антициклон, но в полярных районах они будут повторяться все чаще и чаще, добавил Вильфанд.
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РИА НаукаПогодаРоман ВильфандГидрометцентрАрктикаОткрытия - РИА НаукаАляскаКанада
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