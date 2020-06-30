Метеорологи назвали причину крупных лесных пожаров в Арктике

"Во второй половине XX века метеорологи нечасто прогнозировали пожароопасные ситуации в арктических районах. Почему же сейчас появляется информация о возникновении пожаров?.. Очень высокая температура, леса горят везде на арктической территории (на Аляске и в Канаде тоже - ред.). С чем это связано? Происходит изменение циркуляции, все чаще формируются меридиональные процессы, а это залог формирования стационарного антициклона", - сказал Вильфанд.