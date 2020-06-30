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В Таиланде продлили режим ЧП из-за коронавируса
Кабинет министров Таиланда во вторник продлил режим чрезвычайного положения, введенный из-за пандемии коронавируса в конце марта, до 31 июля, заявил журналистам РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:38
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коронавирус covid-19, коронавирусы, прают чан-оча, таиланд, в мире

В Таиланде продлили режим ЧП из-за коронавируса

14:38 30.06.2020
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© AP Photo / Wu Hong / PoolПремьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча
Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча
© AP Photo / Wu Hong / Pool
Премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча. Архивное фото
БАНГКОК, 30 июн - РИА Новости. Кабинет министров Таиланда во вторник продлил режим чрезвычайного положения, введенный из-за пандемии коронавируса в конце марта, до 31 июля, заявил журналистам после окончания заседания кабмина премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча.
"Кабинет проголосовал за продление режима ЧП до конца июля. Мы делаем это ради здоровья, а не ради сохранения власти, не ради сохранения чрезвычайных полномочий для каких-то иных целей", - сказал он.
"Если кто-то недоволен продлением режима ЧП и хочет выразить протест, я не буду возражать, только необходимо обратиться за разрешением на это и получить его. Я готов выслушать всех", - добавил премьер.
Продление режима ЧП было предложено к рассмотрению кабинета советом национальной безопасности Таиланда и правительственным центром по борьбе с пандемией в связи с тем, что во многих странах мира сохраняется высокий уровень опасности дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, и Таиланду, на сегодня справившемуся с инфекцией, может грозить вторая волна пандемии в случае нового попадания вируса на территорию страны.
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С 1 июля в Таиланде начинается пятый этап ослабления ограничительных мер, введенных в связи с пандемией. В частности, в этот день большинство общеобразовательных школ в стране возобновит нормальный учебный процесс. Учебный год в Таиланде обычно начинается в конце мая – начале июня и заканчивается в апреле, в самое жаркое время года.
"Более 80% школ страны полностью готовы к возобновлению нормального учебного процесса 1 июля. Тем школам, которые пока не готовы к этому, лучше пока не открываться, а продолжить обучение по системе онлайн до полной готовности к открытию", - сказал журналистам глава правительства Таиланда.
По данным министерства образования, в ряде школ Таиланда еще не завершены необходимые дезинфекционные мероприятия, а в некоторых школах не закончен ремонт, начатый в период пандемии.
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По словам премьер-министра, несмотря на отсутствие уже более месяца заражений коронавирусом внутри страны, в школах необходимо соблюдать все меры эпидемиологической безопасности, рекомендованные министерством здравоохранения Таиланда.
"Мы призываем учителей и работников школ неукоснительно обеспечивать соблюдение в учебных заведениях всех мер эпидемиологической безопасности, особенно в младших классах", - сказал Чан-Оча.
"Несмотря на то, что у нас количество заболевших относительно небольшое, всего чуть больше 3 тысяч человек, нам нельзя расслабляться, необходимо исполнять все меры безопасности, чтобы не допустить новой волны заражений", - добавил он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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