В Таиланде продлили режим ЧП из-за коронавируса

БАНГКОК, 30 июн - РИА Новости. Кабинет министров Кабинет министров Таиланда во вторник продлил режим чрезвычайного положения, введенный из-за пандемии коронавируса в конце марта, до 31 июля, заявил журналистам после окончания заседания кабмина премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча

"Кабинет проголосовал за продление режима ЧП до конца июля. Мы делаем это ради здоровья, а не ради сохранения власти, не ради сохранения чрезвычайных полномочий для каких-то иных целей", - сказал он.

"Если кто-то недоволен продлением режима ЧП и хочет выразить протест, я не буду возражать, только необходимо обратиться за разрешением на это и получить его. Я готов выслушать всех", - добавил премьер.

Продление режима ЧП было предложено к рассмотрению кабинета советом национальной безопасности Таиланда и правительственным центром по борьбе с пандемией в связи с тем, что во многих странах мира сохраняется высокий уровень опасности дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, и Таиланду, на сегодня справившемуся с инфекцией, может грозить вторая волна пандемии в случае нового попадания вируса на территорию страны.

С 1 июля в Таиланде начинается пятый этап ослабления ограничительных мер, введенных в связи с пандемией. В частности, в этот день большинство общеобразовательных школ в стране возобновит нормальный учебный процесс. Учебный год в Таиланде обычно начинается в конце мая – начале июня и заканчивается в апреле, в самое жаркое время года.

"Более 80% школ страны полностью готовы к возобновлению нормального учебного процесса 1 июля. Тем школам, которые пока не готовы к этому, лучше пока не открываться, а продолжить обучение по системе онлайн до полной готовности к открытию", - сказал журналистам глава правительства Таиланда.

По данным министерства образования, в ряде школ Таиланда еще не завершены необходимые дезинфекционные мероприятия, а в некоторых школах не закончен ремонт, начатый в период пандемии.

По словам премьер-министра, несмотря на отсутствие уже более месяца заражений коронавирусом внутри страны, в школах необходимо соблюдать все меры эпидемиологической безопасности, рекомендованные министерством здравоохранения Таиланда.

"Мы призываем учителей и работников школ неукоснительно обеспечивать соблюдение в учебных заведениях всех мер эпидемиологической безопасности, особенно в младших классах", - сказал Чан-Оча.

"Несмотря на то, что у нас количество заболевших относительно небольшое, всего чуть больше 3 тысяч человек, нам нельзя расслабляться, необходимо исполнять все меры безопасности, чтобы не допустить новой волны заражений", - добавил он.