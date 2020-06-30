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Hyundai отзывает 47,7 тысячи автомобилей в России
"Хендэ Мотор СНГ" (официальный представитель изготовителя Hyundai на российском рынке) отзывает в РФ 47 653 автомобиля Hyundai Elantra из-за возможного... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:54
авто
снг
hyundai elantra
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
авто, снг, hyundai elantra, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), экономика

Hyundai отзывает 47,7 тысячи автомобилей в России

14:38 30.06.2020 (обновлено: 14:54 30.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип южнокорейского производителя автомобилей Hyundai в автосалоне в Москв
Логотип южнокорейского производителя автомобилей Hyundai в автосалоне в Москв
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Логотип южнокорейского производителя автомобилей Hyundai в автосалоне в Москв. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. "Хендэ Мотор СНГ" (официальный представитель изготовителя Hyundai на российском рынке) отзывает в РФ 47 653 автомобиля Hyundai Elantra из-за возможного замыкания в цепи питания системы антиблокировки колес при торможении, сообщается на сайте Росстандарта.
"Отзыву подлежат 47 653 автомобиля Hyundai Elantra (HD), реализованных в период с 17 августа 2005 года по 14 мая 2011 года... Причиной отзыва транспортных средств является возможность короткого замыкания в цепи питания модуля ABS/ESC", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на всех автомобилях будет выполнена установка комплекта реле, а работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Уполномоченные представители "Хендэ Мотор СНГ" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, также указывает Росстандарт.
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АвтоСНГHyundai ElantraФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)Экономика
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