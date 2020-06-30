Hyundai отзывает 47,7 тысячи автомобилей в России

"Отзыву подлежат 47 653 автомобиля Hyundai Elantra (HD), реализованных в период с 17 августа 2005 года по 14 мая 2011 года... Причиной отзыва транспортных средств является возможность короткого замыкания в цепи питания модуля ABS/ESC", - говорится в сообщении.