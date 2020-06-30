https://ria.ru/20200630/1573684297.html
Курс доллара поднялся выше 71 рубля впервые с 28 мая
Курс рубля днем усилил снижение на фоне негативной динамики нефтяных котировок и ослабления большинства валют развивающихся рынков, доллар поднялся выше 71... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:38
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