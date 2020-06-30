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Курс доллара поднялся выше 71 рубля впервые с 28 мая
Курс рубля днем усилил снижение на фоне негативной динамики нефтяных котировок и ослабления большинства валют развивающихся рынков, доллар поднялся выше 71... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:38
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Курс доллара поднялся выше 71 рубля впервые с 28 мая

14:38 30.06.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗнаки доллара на табло курса валют
Знаки доллара на табло курса валют
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Курс рубля днем усилил снижение на фоне негативной динамики нефтяных котировок и ослабления большинства валют развивающихся рынков, доллар поднялся выше 71 рубля впервые с 28 мая, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 14.13 мск вторника рос на 1 рубль – до 71 рубля (уже поднимался до 71,04 рубля), курс евро - на 0,93 рубля, до 79,61 рубля.
Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,98% - до 41,44 доллара за баррель.
Большинство валют развивающихся рынков теряют порядка 0,03-0,8%.
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