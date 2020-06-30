На Северном флоте завершилось голосование по поправкам в Конституцию

МУРМАНСК, 30 июн – РИА Новости. Военнослужащие Северного флота и члены их семей проголосовали по поправкам в конституцию на территории шести регионов РФ, в том числе в море, на арктических архипелагах и маяках, сообщила пресс-служба флота во вторник.
"Сегодня на Северном флоте завершено голосование по внесению изменений в конституцию Российской Федерации. В голосовании приняли участие все военнослужащие, их члены семей и гражданский персонал", - говорится в сообщении.
Как отметили на флоте, голосование проходило на территории шести субъектов Российской Федерации – Мурманской, Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей, Республик Коми и Саха (Якутия), в общей сложности - более чем на 60 избирательных участках.
"Первыми досрочно проголосовали военнослужащие дальних постов наблюдения и связи и маячники Северного флота, несущие службу на побережье Кольского полуострова, островах Баренцева и Белого морей. В море проголосовали экипаж гидрографического исследовательского судна "Визир" и военные моряки большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", - пояснили на флоте.
Голосование также было организовано на всех арктических архипелагах и побережье Северного Ледовитого океана, где несут службу военнослужащие Северного флота – от Земли Франца-Иосифа до Новосибирских островов.
На флоте подчеркнули, что голосование на избирательных участках проводилось с соблюдением всех профилактических мер по недопущению распространения инфекционных заболеваний, после прохождения бесконтактной термометрии и осмотра медицинским специалистом, что позволило избежать скопления личного состава на избирательных участках.