На Северном флоте завершилось голосование по поправкам в Конституцию

Как отметили на флоте, голосование проходило на территории шести субъектов Российской Федерации – Мурманской, Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей, Республик Коми и Саха (Якутия), в общей сложности - более чем на 60 избирательных участках.

На флоте подчеркнули, что голосование на избирательных участках проводилось с соблюдением всех профилактических мер по недопущению распространения инфекционных заболеваний, после прохождения бесконтактной термометрии и осмотра медицинским специалистом, что позволило избежать скопления личного состава на избирательных участках.