У американских военнослужащих на авиабазе в Кувейте выявили коронавирус

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Коронавирус выявлен у американских военнослужащих на авиабазе Ахмад аль-Джабер в Кувейте, сообщает портал Military.com.
Ранее сообщалось о том, что COVID-19 был выявлен у 37 военнослужащих на американской авиабазе на острове Гуам.
По данным портала, за последние несколько недель COVID-19 был обнаружен приблизительно у 30 военнослужащих, находящихся на авиабазе.
"Хотя мы не будем публиковать точное число случаев COVID-19, мы можем подтвердить, что на авиабазе в Кувейте, где находится ряд военнослужащих Центрального командования США, есть группа случаев (заражения – ряд.)", - приводит портал заявление представителя командования.
По данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 2 590 582 заразившихся, более 126 тысяч человек скончались. Отмечается, что свыше 705 тысяч человек выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.