У американских военнослужащих на авиабазе в Кувейте выявили коронавирус

По данным портала, за последние несколько недель COVID-19 был обнаружен приблизительно у 30 военнослужащих, находящихся на авиабазе.

По данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 2 590 582 заразившихся, более 126 тысяч человек скончались. Отмечается, что свыше 705 тысяч человек выздоровели.