Зеленский призвал запад Украины готовиться ко второй волне коронавируса

"На Закарпатье более 70% коек медучреждений, которые готовились к первой волне эпидемии, заняты больными. С такой динамикой надо готовиться ко второй волне. Все еще надеюсь, что нам удастся обойти худший сценарий. Но медицина должна быть готова ко всему", - цитирует Зеленского его пресс-служба после совещания по предотвращению распространения коронавируса.