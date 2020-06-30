Зеленский призвал запад Украины готовиться ко второй волне коронавируса

КИЕВ, 30 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные области страны должны готовиться ко второй волне коронавируса и отметил, что медицине нужно настроиться на любой исход ситуации.
Ранее минздрав Украины сообщил, что больше всего случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки зафиксировали во Львовской области – 143, Закарпатской – 97 и Ровенской – 74.
"На Закарпатье более 70% коек медучреждений, которые готовились к первой волне эпидемии, заняты больными. С такой динамикой надо готовиться ко второй волне. Все еще надеюсь, что нам удастся обойти худший сценарий. Но медицина должна быть готова ко всему", - цитирует Зеленского его пресс-служба после совещания по предотвращению распространения коронавируса.
На совещании премьер Денис Шмыгаль сообщил, что правительство готовит больницы ко второй волне эпидемии и отметил, что в стране достаточное количество аппаратов ИВЛ и на данный момент есть койкоместа для почти 30 тысяч больных, добавили в пресс-службе.
Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 44,33 тысячи случаев COVID-19, скончались 1159 человек, 19,12 тысячи пациентов выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 499 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.